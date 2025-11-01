В США признали невозможность полной замены России на рынке газа в Европе

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Имеющаяся в Европе инфраструктура не позволяет США полностью заменить Россию на рынке газа, заявил министр внутренних дел США Дуг Бергам.

"Мы можем удовлетворить все потребности Европы в газе и на 100% заменить российский газ американским, но для этого нам нужна инфраструктура", - заявил он на мероприятии Международного института стратегических исследований (IISS) в Бахрейне

Бергам отметил, что США ЕС предпринимают совместные усилия для того, чтобы Евросоюз прекратил закупки российского газа, а для этого потребуются "инвестиции в инфраструктуру в Восточной Европе".

Также он заявил, что объемы поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу достигли рекордного показателя.

В конце октября управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что поставки СПГ из США в страны Евросоюза в августе увеличились на 15,8% по сравнению с июлем - до 266,694 миллиарда кубических футов (5,6 миллиона тонн).

США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов. С октября 2022 года показатель стабильно превышает 300 миллиардов. В марте был достигнут рекорд, поставки составили почти 458 миллиардов кубических футов.