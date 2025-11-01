Рейтинг@Mail.ru
Гатилов раскритиковал принятие антироссийской резолюции в СПЧ ООН - РИА Новости, 01.11.2025
07:08 01.11.2025
Гатилов раскритиковал принятие антироссийской резолюции в СПЧ ООН
Страны Запада в Совете по правам человека ООН продавили антироссийскую резолюцию о правах человека, что стало проявлением двойных стандартов организации, заявил РИА Новости, 01.11.2025
россия, женева (город), украина, геннадий гатилов, оон
Россия, Женева (город), Украина, Геннадий Гатилов, ООН
Гатилов раскритиковал принятие антироссийской резолюции в СПЧ ООН

Геннадий Гатилов
Геннадий Гатилов. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Страны Запада в Совете по правам человека ООН продавили антироссийскую резолюцию о правах человека, что стало проявлением двойных стандартов организации, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Пользуясь гарантированным арифметическим большинством в совете, страны "коллективного Запада" и их союзники из сессии в сессию без особых трудностей продавливают политически ангажированные страновые резолюции в отношении государств, проводящих самостоятельную и независимую внутреннюю и внешнюю политику. Для этого в ход идет изощренный арсенал средств, вплоть до угроз и неприкрытого шантажа", - сказал Гатилов, отметив, что принятие антироссийской резолюции "является образчиком "двойных стандартов", ставших своеобразной "визитной карточкой" этого ведущего правозащитного органа системы ООН".
Гатилов оценил перспективы выстраивания новых договоренностей в сфере РСМД
05:39
При этом дипломат сообщил, что из 47 членов СПЧ "за" резолюцию проголосовали лишь 20 стран, еще 8 высказались против, а 18 воздержались.
"К слову, этот результат практически идентичен прошлогоднему, что свидетельствует о том, что западная антироссийская пропагандистская машина явно пробуксовывает, не может набрать себе дополнительных голосов", - сыронизировал Гатилов.
Комментируя продление еще на год мандата спецдокладчика ООН по России Марианы Кацаровой, Гатилов отметил, что "практически всю свою профессиональную карьеру "правозащитника" Кацарова построила вокруг критики нашей страны", а также участвовала в работе Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине, "стараниями которой из документов ООН целенаправленно вымарывается практически любое упоминание преступлений нынешнего киевского режима".
"РФ никогда не признавала и не признает спецпроцедуру, главным смыслом существования которой является очернение нашей страны, навешивание на нас ярлыков и вмешательство в суверенные дела РФ", - заключил он.
Гатилов объяснил механизм работы соблюдения Россией ограничений по ДСНВ
04:10
 
РоссияЖенева (город)УкраинаГеннадий ГатиловООН
 
 
