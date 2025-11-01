Рейтинг@Mail.ru
Гатилов оценил перспективы выстраивания новых договоренностей в сфере РСМД - РИА Новости, 01.11.2025
05:39 01.11.2025
Гатилов оценил перспективы выстраивания новых договоренностей в сфере РСМД
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Геннадий Гатилов. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Текущие перспективы выстраивания новых договоренностей в сфере ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) туманны, прекративший действие в 2019 году ДРСМД безвозвратно утерян не по вине России, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Соглашение РСМД безвозвратно утеряно, и произошло это не по вине России. Причины этому аргументированно и неоднократно доводились нами до международного сообщества... Очевидно, что текущие перспективы выстроить новые договоренности в сфере РСМД, по меньшей мере, туманны", - сказал дипломат.
Гатилов назвал условие продолжения диалога по ДНСВ с США
03:11
Гатилов напомнил, что российская инициатива 2019 года о введении одностороннего моратория по размещению РСМД наземного базирования, которые были запрещены в соответствии с упомянутым договором, "не была должным образом воспринята "коллективным Западом".
"Более того, с тех пор соответствующие американские ракетные системы были размещены в различных регионах, в том числе в Европе и АТР. Также европейские страны НАТО проводят учения для "обкатки" этих вооружений. Кульминацией данной "кампании" стали разговоры о поставках такого оружия Украине. Естественно, в данных обстоятельствах Россия была вынуждена отказаться от соблюдения моратория", - подчеркнул он.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. В соответствии с договором СССР и США должны были в течение трех лет уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1 тысячи - 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до 1 тысячи километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.
США вышли из ДРСМД в 2019 году. В том же году Россия приостановила свое участие в договоре. Четвертого августа 2025 года МИД РФ заявил, что Россия отказывается от обязательств по ДРСМД.
Гатилов выразил надежду на изменение политики США в отношении России
03:09
 
