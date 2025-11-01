Гатилов оценил перспективы выстраивания новых договоренностей в сфере РСМД

ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Текущие перспективы выстраивания новых договоренностей в сфере ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) туманны, прекративший действие в 2019 году ДРСМД безвозвратно утерян не по вине России, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

США вышли из ДРСМД в 2019 году. В том же году Россия приостановила свое участие в договоре. Четвертого августа 2025 года МИД РФ заявил, что Россия отказывается от обязательств по ДРСМД.