Гатилов объяснил механизм работы соблюдения Россией ограничений по ДСНВ

ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Россия готова соблюдать количественные ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) только при условии взаимности с американской стороны, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Актуальным является выдвинутое президентом Российской Федерации Владимиром Путиным предложение о соблюдении количественных ограничений по ДСНВ после 5 февраля 2026 года. Естественно, мы готовы пойти на это только при условии взаимности с американской стороны", - подчеркнул дипломат.

Дипломат отметил, что на данный момент, несмотря на позитивную публичную реакцию главы Белого дома, РФ не получала от США какого-либо ответа по официальным каналам.

Ранее Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.