Гатилов объяснил механизм работы соблюдения Россией ограничений по ДСНВ
Гатилов объяснил механизм работы соблюдения Россией ограничений по ДСНВ - РИА Новости, 01.11.2025
Гатилов объяснил механизм работы соблюдения Россией ограничений по ДСНВ
Россия готова соблюдать количественные ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) только при условии взаимности с... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T04:10:00+03:00
2025-11-01T04:10:00+03:00
2025-11-01T04:10:00+03:00
сша
женева (город)
владимир путин
геннадий гатилов
дональд трамп
оон
сша
женева (город)
Новости
ru-RU
сша, женева (город), владимир путин, геннадий гатилов, дональд трамп, оон
США, Женева (город), Владимир Путин, Геннадий Гатилов, Дональд Трамп, ООН
ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Россия готова соблюдать количественные ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) только при условии взаимности с американской стороны, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Актуальным является выдвинутое президентом Российской Федерации Владимиром Путиным предложение о соблюдении количественных ограничений по ДСНВ после 5 февраля 2026 года. Естественно, мы готовы пойти на это только при условии взаимности с американской стороны", - подчеркнул дипломат.
Дипломат отметил, что на данный момент, несмотря на позитивную публичную реакцию главы Белого дома, РФ не получала от США какого-либо ответа по официальным каналам.
Ранее Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает получить положительный ответ от США. По его словам, о продлении ДСНВ речи давно нет.