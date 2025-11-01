Рейтинг@Mail.ru
Гатилов выразил надежду на изменение политики США в отношении России - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 01.11.2025 (обновлено: 03:10 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/gatilov-2052232030.html
Гатилов выразил надежду на изменение политики США в отношении России
Гатилов выразил надежду на изменение политики США в отношении России - РИА Новости, 01.11.2025
Гатилов выразил надежду на изменение политики США в отношении России
Россия надеется, что новая администрация США отойдёт от воинственной политики в отношении России, в том числе от этого зависит будущее Договора о сокращении... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T03:09:00+03:00
2025-11-01T03:10:00+03:00
россия
сша
женева (город)
геннадий гатилов
владимир путин
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152451/30/1524513018_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0e6318d8c4e5a8c932055323be085bfb.jpg
https://ria.ru/20251031/gatilov-2051997040.html
россия
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152451/30/1524513018_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_0b479ed412cdc91d6f114f2e81485dc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, женева (город), геннадий гатилов, владимир путин, дональд трамп, оон
Россия, США, Женева (город), Геннадий Гатилов, Владимир Путин, Дональд Трамп, ООН
Гатилов выразил надежду на изменение политики США в отношении России

Гатилов: РФ надеется, что США отойдут от воинственной политики в ее отношении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Геннадий Гатилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 1 ноя – РИА Новости. Россия надеется, что новая администрация США отойдёт от воинственной политики в отношении России, в том числе от этого зависит будущее Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Хотелось бы надеяться, что нынешняя администрация США отойдет от откровенно воинственной политики в отношении России и будет стремиться искать выход из сложившегося тупика в двусторонних отношениях", - сказал дипломат.
Гатилов подчеркнул, что "от успеха на этом направлении зависит и судьба ДСНВ, срок действия которого истекает 5 февраля 2026 года".
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Гатилов оценил попытки создать новую систему безопасности без России
Вчера, 05:51
 
РоссияСШАЖенева (город)Геннадий ГатиловВладимир ПутинДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала