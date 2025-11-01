Рейтинг@Mail.ru
"Быстро отступают": на Западе сообщили об обвале фронта на Украине - РИА Новости, 01.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:41 01.11.2025
"Быстро отступают": на Западе сообщили об обвале фронта на Украине
ВСУ потеряли способность сопротивляться наступательным действиям ВС России на линии фронта, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис РИА Новости, 01.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. ВСУ потеряли способность сопротивляться наступательным действиям ВС России на линии фронта, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"Я должен сказать: как такого сопротивления со стороны украинцев больше нет. <…> Они не держат позиции. Когда русские идут, они, очевидно, быстро отступают", — сказал он.
Ранее президент России рассказал о ситуации в зоне спецоперации. По оценке Верховного главнокомандующего, ситуация там складывается благоприятно для российских войск: они действуют активно и наступают на всех участках.
СМИ узнали о заговоре против Зеленского
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаАлександр МеркурисВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала