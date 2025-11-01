https://ria.ru/20251101/front-2052238111.html
"Быстро отступают": на Западе сообщили об обвале фронта на Украине
"Быстро отступают": на Западе сообщили об обвале фронта на Украине - РИА Новости, 01.11.2025
"Быстро отступают": на Западе сообщили об обвале фронта на Украине
ВСУ потеряли способность сопротивляться наступательным действиям ВС России на линии фронта, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T05:41:00+03:00
2025-11-01T05:41:00+03:00
2025-11-01T05:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
александр меркурис
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573267_0:125:2085:1298_1920x0_80_0_0_f052edd956e3ed8c8613200b7dc1df9a.jpg
https://ria.ru/20251101/zelenskiy-2052227559.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573267_94:0:1991:1423_1920x0_80_0_0_b3076e7e6df20d48ff3c3d205c10f856.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, александр меркурис, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Александр Меркурис, Вооруженные силы Украины
"Быстро отступают": на Западе сообщили об обвале фронта на Украине
Меркурис: ВСУ больше не могут сопротивляться наступлению ВС России