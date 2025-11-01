"Промышленный завтрак" прошел на полях форума "Российский промышленник"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - Пресс-служба КВЦ "Экспофорум". Ежегодный завтрак региональных министров промышленности, организованный Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, прошел на полях Международного форума-выставки "Российский промышленник".

С участниками мероприятия встретился министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

В диалоге министры обсудили самые острые проблемы, которые сейчас стоят перед отечественной промышленностью, тенденции, драйверы роста, а также возможные сценарии развития отрасли. Антон Алиханов подчеркнул крайнюю степень важности такого формата взаимодействия. Здесь делятся опытом и берут на вооружение лучшие региональные практики.

Министр обозначил ключевые цели отрасли, стоящие перед страной: рост обрабатывающей промышленности на 40% к 2030 году и увеличение темпов роботизации. Он отметил успехи Санкт-Петербурга, вошедшего в тройку лидеров рейтинга промышленного развития, наряду с Татарстаном и Нижним Новгородом и призвал все регионы активнее капитализировать фонды развития промышленности, ориентируясь на опыт Петербурга.

О развитии Санкт-Петербурга как ведущего промышленного центра страны рассказали вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков и председатель городского Комитета по промышленной политике Александр Ситов.

На "Промышленном завтраке" были определены основные сдерживающие факторы для развития промышленности в регионах. По общему мнению, региональных министров, основными барьерами являются высокая ключевая ставка ЦБ, дефицит квалифицированных кадров и отсутствие технологического задела, связанного с недостаточными инвестициями в НИОКР.

Особое внимание было уделено общероссийской проблеме нехватки кадров и путям ее решения, в том числе через практику трудоустройства и адаптации участников СВО.

Помимо этого, на встрече коснулись темы инструментов государственной поддержки, доступным промышленным предприятиям.

Участники отметили, что региональные продукты льготного финансирования помогают предприятиям обновлять оборудование и внедрять новые технологии. В Самарской области, например, предоставляются целевые займы на роботизацию под 3-4%, а программа "Самарский продукт" поддерживает локальных производителей оборудования.

В ходе дискуссии о перспективах промышленного развития участники "Промышленного завтрака" обозначили ключевые направления работы. Было отмечено, что модернизация фондов развития промышленности позволит расширить поддержку предприятий. Для решения кадрового вопроса предлагается разработать ускоренные программы переподготовки совместно с учебными заведениями, а также рассмотреть возможность предоставления льготной ипотеки для привлечения инженерных специалистов.