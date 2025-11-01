Рейтинг@Mail.ru
Каллас двулично назвала свободу прессы основой ЕС - РИА Новости, 01.11.2025
22:53 01.11.2025
Каллас двулично назвала свободу прессы основой ЕС
Каллас двулично назвала свободу прессы основой ЕС - РИА Новости, 01.11.2025
Каллас двулично назвала свободу прессы основой ЕС
Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что свобода прессы и плюрализм СМИ лежат в основе Евросоюза, говорится в ее заявлении по случаю Международного дня... РИА Новости, 01.11.2025
в мире
франция
сша
россия
кайя каллас
сергей лавров
евросоюз
европарламент
франция
сша
россия
в мире, франция, сша, россия, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, европарламент
В мире, Франция, США, Россия, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Евросоюз, Европарламент
Каллас двулично назвала свободу прессы основой ЕС

Каллас двулично назвала свободу прессы и плюрализм медиа основой ЕС

© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что свобода прессы и плюрализм СМИ лежат в основе Евросоюза, говорится в ее заявлении по случаю Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов.
В заявлении игнорируется, что в настоящее время ряду российских СМИ запрещено вещать на территории ЕС. Кроме того, Евросоюз также не осуждал гибель российских журналистов с начала проведения СВО.
"В ЕС содействие плюрализм и свободе СМИ лежит в основе усилий ЕС по укреплению демократии и верховенства закона. Европейский закон о свободе СМИ предусматривает строгие гарантии для СМИ и журналистов, гарантирующие, что они могут выполнять свою работу без чрезмерного давления", - сказано в документе.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители называли такие заявления голословными.
ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Раскол в ЕС может приобрести организационное оформление, считает Пушков
Вчера, 16:43
 
В миреФранцияСШАРоссияКайя КалласСергей ЛавровЕвросоюзЕвропарламент
 
 
