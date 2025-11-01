Рейтинг@Mail.ru
Британский банк Revolut закроет счета россиян без ВНЖ - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/es-2052417280.html
Британский банк Revolut закроет счета россиян без ВНЖ
Британский банк Revolut закроет счета россиян без ВНЖ - РИА Новости, 01.11.2025
Британский банк Revolut закроет счета россиян без ВНЖ
Британский банк Revolut уведомил своих клиентов с российским гражданством, что с 1 января 2026 года из-за последних санкций прекратит обслуживание счетов тех из РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T20:21:00+03:00
2025-11-01T20:21:00+03:00
в мире
италия
нидерланды
венгрия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153094/57/1530945707_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a90db2653c7dce70f814f81ed58cdfa.jpg
https://ria.ru/20251101/pushkov-2052367322.html
италия
нидерланды
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153094/57/1530945707_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3599980f69472e16bf71e63d796429b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, нидерланды, венгрия, евросоюз
В мире, Италия, Нидерланды, Венгрия, Евросоюз
Британский банк Revolut закроет счета россиян без ВНЖ

Британский банк Revolut закроет счета россиян без ВНЖ с 1 января 2026 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Британский банк Revolut уведомил своих клиентов с российским гражданством, что с 1 января 2026 года из-за последних санкций прекратит обслуживание счетов тех из них, у кого нет вида на жительство в европейской стране пребывания или у кого он находится на продлении, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Подобные сообщения пришли, например, россиянам в Италии, Нидерландах, Венгрии.
"После проверки вашего аккаунта Revolut, мы вынуждены сообщить вам, что больше не сможем предоставлять вам свои услуги. Ваш аккаунт будет закрыт, а договор с нами будет расторгнут 31 декабря 2025 года", - говорится в рассылке.
До тех пор счётом можно пользоваться, но его нельзя будет пополнить.
"Мы бы хотели, чтобы вы загрузили ряд документов в целях соблюдения 19-го пакета санкций ЕС, вступившего в силу 24 октября 2025 года", - уточняет банк.
Речь идёт о действующего вида на жительство или гражданства одной из стран ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии.
Банк напоминает, что без этих документов европейским банкам теперь запрещено предоставлять гражданам России и Белоруссии услуги по проведению платежей или использованию электронных денег.
Россияне, которые подтвердили ситуацию РИА Новости, сообщили, что сейчас их ВНЖ находится на продлении. Двое россиян в Испании, которые пользуются этим банком и имеют действующий ВНЖ, рассказали, что подобных уведомлений не получали.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Раскол в ЕС может приобрести организационное оформление, считает Пушков
16:43
 
В миреИталияНидерландыВенгрияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала