https://ria.ru/20251101/es-2052417280.html
Британский банк Revolut закроет счета россиян без ВНЖ
Британский банк Revolut закроет счета россиян без ВНЖ - РИА Новости, 01.11.2025
Британский банк Revolut закроет счета россиян без ВНЖ
Британский банк Revolut уведомил своих клиентов с российским гражданством, что с 1 января 2026 года из-за последних санкций прекратит обслуживание счетов тех из РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T20:21:00+03:00
2025-11-01T20:21:00+03:00
2025-11-01T20:21:00+03:00
в мире
италия
нидерланды
венгрия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153094/57/1530945707_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a90db2653c7dce70f814f81ed58cdfa.jpg
https://ria.ru/20251101/pushkov-2052367322.html
италия
нидерланды
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153094/57/1530945707_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3599980f69472e16bf71e63d796429b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, нидерланды, венгрия, евросоюз
В мире, Италия, Нидерланды, Венгрия, Евросоюз
Британский банк Revolut закроет счета россиян без ВНЖ
Британский банк Revolut закроет счета россиян без ВНЖ с 1 января 2026 года
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Британский банк Revolut уведомил своих клиентов с российским гражданством, что с 1 января 2026 года из-за последних санкций прекратит обслуживание счетов тех из них, у кого нет вида на жительство в европейской стране пребывания или у кого он находится на продлении, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Подобные сообщения пришли, например, россиянам в Италии
, Нидерландах
, Венгрии
.
"После проверки вашего аккаунта Revolut, мы вынуждены сообщить вам, что больше не сможем предоставлять вам свои услуги. Ваш аккаунт будет закрыт, а договор с нами будет расторгнут 31 декабря 2025 года", - говорится в рассылке.
До тех пор счётом можно пользоваться, но его нельзя будет пополнить.
"Мы бы хотели, чтобы вы загрузили ряд документов в целях соблюдения 19-го пакета санкций ЕС
, вступившего в силу 24 октября 2025 года", - уточняет банк.
Речь идёт о действующего вида на жительство или гражданства одной из стран ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии
.
Банк напоминает, что без этих документов европейским банкам теперь запрещено предоставлять гражданам России
и Белоруссии
услуги по проведению платежей или использованию электронных денег.
Россияне, которые подтвердили ситуацию РИА Новости, сообщили, что сейчас их ВНЖ находится на продлении. Двое россиян в Испании
, которые пользуются этим банком и имеют действующий ВНЖ, рассказали, что подобных уведомлений не получали.