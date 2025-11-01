Британский банк Revolut закроет счета россиян без ВНЖ

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Британский банк Revolut уведомил своих клиентов с российским гражданством, что с 1 января 2026 года из-за последних санкций прекратит обслуживание счетов тех из них, у кого нет вида на жительство в европейской стране пребывания или у кого он находится на продлении, выяснили корреспонденты РИА Новости.

Нидерландах, Венгрии. Подобные сообщения пришли, например, россиянам в Италии

"После проверки вашего аккаунта Revolut, мы вынуждены сообщить вам, что больше не сможем предоставлять вам свои услуги. Ваш аккаунт будет закрыт, а договор с нами будет расторгнут 31 декабря 2025 года", - говорится в рассылке.

До тех пор счётом можно пользоваться, но его нельзя будет пополнить.

"Мы бы хотели, чтобы вы загрузили ряд документов в целях соблюдения 19-го пакета санкций ЕС , вступившего в силу 24 октября 2025 года", - уточняет банк.

Речь идёт о действующего вида на жительство или гражданства одной из стран ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии

Банк напоминает, что без этих документов европейским банкам теперь запрещено предоставлять гражданам России Белоруссии услуги по проведению платежей или использованию электронных денег.