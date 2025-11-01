ЕС может одобрить кредит Украине на срок в шесть месяцев, сообщил Euronews

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Евросоюз, если не примет решение по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине до конца этого года, может в качестве промежуточного решения одобрить кредит Киеву на срок в шесть месяцев и продолжить обсуждать вопрос активов, сообщает телеканал Euronews.

Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине . Они вернутся к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря. Газета Politico сообщала, что Еврокомиссия, как ожидается, предложит странам ЕС взять совместные долги на "десятки миллиардов евро" для удержания Киева "на плаву" или "отпустить" Украину. Позднее издание отмечало, что ЕК все еще считает предпочтительным вариант с использованием российских активов.

По данным Euronews, государства ЕС также могут поддерживать Украину в рамках двусторонних соглашений, однако уточняется, что их осуществление будет зависеть от электоральных циклов в странах.

"Если решение (по активам - ред.) не будет принято и вопрос будет перенесен на следующий год, ЕС может согласиться на промежуточное решение: кредит на более мелкую сумму, который покроет самые срочные нужды Украины в течение шести месяцев", - говорится в материале.

При этом, как отмечает телеканал, дискуссии об активах продолжатся на самом высоком уровне. Лидерам ЕС в конечном счете придется принять решение по ним, подчеркивает Euronews.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия сообщила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.