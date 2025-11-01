Рейтинг@Mail.ru
В Греции назвали провалом смещение фокуса ЕС с экономики на оборону - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/es-2052307551.html
В Греции назвали провалом смещение фокуса ЕС с экономики на оборону
В Греции назвали провалом смещение фокуса ЕС с экономики на оборону - РИА Новости, 01.11.2025
В Греции назвали провалом смещение фокуса ЕС с экономики на оборону
Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис назвал "полным провалом" структуру ЕС, где царит идея, что процветание зависит не от экономики, а от обороны. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T14:04:00+03:00
2025-11-01T14:04:00+03:00
в мире
греция
бахрейн
европа
александр македонский
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c6fdade7b83923e995826f31d665b2d4.jpg
https://ria.ru/20251026/ukraina-2050075732.html
греция
бахрейн
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_558f29122fd243bb9edb50c2d738c37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, бахрейн, европа, александр македонский, евросоюз
В мире, Греция, Бахрейн, Европа, Александр Македонский, Евросоюз
В Греции назвали провалом смещение фокуса ЕС с экономики на оборону

Глава МИД Греции Герапетритис назвал провалом смещение фокуса ЕС на оборону

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис назвал "полным провалом" структуру ЕС, где царит идея, что процветание зависит не от экономики, а от обороны.
"Я думаю, что чем больше происходит насильственных вмешательств, тем больше законности мы придаем жесткой силе, а не мягкой. И именно это и является ответом Европейского союза на эти вызовы, потому что сегодня стратегическая автономия прежде всего означает обороноспособность. Мы полностью отказались от идеи, что процветание зависит от экономики, и теперь считаем, что процветание в основном зависит от обороны. По моему мнению, это полный провал структуры, которую мы выстроили", - сказал министр иностранных дел, выступление которого транслировалось на сайте форума "Манамский диалог" в Бахрейне.
Герапетритис 24 октября сравнил Евросоюз с империей Александра Македонского, которая распалась из-за отсутствия сильного лидерства и ослабления институтов, а также заявил, что Европа рискует разделить судьбу завоеванных Спартой древних Афин из-за политиков-популистов, которые апеллируют к эмоциям народных масс, а не предлагают реальных решений.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Такое не пережить. Евросоюз сделал Украине роковое предложение
26 октября, 08:00
 
В миреГрецияБахрейнЕвропаАлександр МакедонскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала