В Греции назвали провалом смещение фокуса ЕС с экономики на оборону

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис назвал "полным провалом" структуру ЕС, где царит идея, что процветание зависит не от экономики, а от обороны.
"Я думаю, что чем больше происходит насильственных вмешательств, тем больше законности мы придаем жесткой силе, а не мягкой. И именно это и является ответом Европейского союза на эти вызовы, потому что сегодня стратегическая автономия прежде всего означает обороноспособность. Мы полностью отказались от идеи, что процветание зависит от экономики, и теперь считаем, что процветание в основном зависит от обороны. По моему мнению, это полный провал структуры, которую мы выстроили", - сказал министр иностранных дел, выступление которого транслировалось на сайте форума "Манамский диалог" в Бахрейне.
Герапетритис 24 октября сравнил Евросоюз с империей Александра Македонского, которая распалась из-за отсутствия сильного лидерства и ослабления институтов, а также заявил, что Европа рискует разделить судьбу завоеванных Спартой древних Афин из-за политиков-популистов, которые апеллируют к эмоциям народных масс, а не предлагают реальных решений.
