В РЭУ имени Плеханова рассказали, как будет оплачиваться рабочая суббота

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Рабочий день в субботу 1 ноября будет оплачиваться в обычном режиме для работников с пятидневным рабочим графиком, а выход на работу в выходной день по графику для россиян с другим графиком должен быть оплачен в двойном размере или возмещен дополнительным выходным, рассказала РИА Новости доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова.

"Следует отметить, что суббота, 1 ноября 2025 года является рабочим днём по производственному календарю, хотя и сокращённым на один час для сотрудников при пятидневной неделе. Поэтому для большинства работников этот день будет оплачиваться в обычном порядке, без применения повышающих коэффициентов, поскольку он не относится к числу праздничных нерабочих дней", - сказала Тарасова.

Отмечается, что если работника с другим графиком и выходным днем 1 ноября привлекли к работе в этот день, ему должна быть предусмотрена оплата работы в выходной день не менее, чем в двойном размере по 153 статье Трудового кодекса РФ

"В частности, сдельщикам - по двойным расценкам, работникам с дневной или часовой оплатой - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки, а работникам, получающим оклад, - в одинарном размере сверх оклада, если работа выполнялась в пределах месячной нормы, и в двойном - если сверх нормы", - уточнила эксперт.