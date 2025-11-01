Обвиняемого в убийстве матери в Екатеринбурге проверят на вменяемость

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Мужчине, обвиняемому в убийстве матери, которую он обезглавил, раздел, а ее тело и голову оставил в разных местах в парке Екатеринбурга, будет проведена экспертиза на вменяемость, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга.

При этом после случившегося он сообщил о преступлении двум родственникам, но те побоялись рассказать об этом правоохранительным органам, уточнял Горелых, а когда сотрудники полиции спросили у фигуранта, как у него поднялась рука на мать, тот ответил, что "неоднократно забивал домашний скот и к этому процессу привык".