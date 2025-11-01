Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемого в убийстве матери в Екатеринбурге проверят на вменяемость - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 01.11.2025 (обновлено: 14:50 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/ekaterinburg-2052322323.html
Обвиняемого в убийстве матери в Екатеринбурге проверят на вменяемость
Обвиняемого в убийстве матери в Екатеринбурге проверят на вменяемость - РИА Новости, 01.11.2025
Обвиняемого в убийстве матери в Екатеринбурге проверят на вменяемость
Мужчине, обвиняемому в убийстве матери, которую он обезглавил, раздел, а ее тело и голову оставил в разных местах в парке Екатеринбурга, будет проведена... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T14:49:00+03:00
2025-11-01T14:50:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
центральная азия
валерий горелых
александр шульга
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052055789_0:131:1387:911_1920x0_80_0_0_727ba44c90f0fd7c12f57a2c6803e9d5.jpg
https://ria.ru/20251031/sud-2052046401.html
https://ria.ru/20251031/rassledovanie-2052023553.html
екатеринбург
россия
центральная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052055789_0:0:1388:1041_1920x0_80_0_0_3bbfbfc77f38578d5d3e6ecfe5ea27cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, центральная азия, валерий горелых, александр шульга, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Центральная Азия, Валерий Горелых, Александр Шульга, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемого в убийстве матери в Екатеринбурге проверят на вменяемость

СК: обвиняемого в обезглавливании матери мужчину проверят на вменяемость

© Фото : СУ СК России по Свердловской области/TelegramПодозреваемый в убийстве женщины, тело которой нашли в лесопарке Екатеринбурга
Подозреваемый в убийстве женщины, тело которой нашли в лесопарке Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : СУ СК России по Свердловской области/Telegram
Подозреваемый в убийстве женщины, тело которой нашли в лесопарке Екатеринбурга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Мужчине, обвиняемому в убийстве матери, которую он обезглавил, раздел, а ее тело и голову оставил в разных местах в парке Екатеринбурга, будет проведена экспертиза на вменяемость, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга.
"Покажет экспертиза", – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вменяемости фигуранта.
Шахин Аббасов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Суд огласит приговор обвиняемым в убийстве байкера в Москве 6 ноября
Вчера, 11:39
В четверг голое тело женщины с признаками криминальной смерти в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга недалеко от автозаправки нашел екатеринбуржец. Кроме кольца на пальце на ней ничего не было. Позднее региональное управление СК РФ отмечало, что тело убитой обезглавлено, а голову обнаружили в 200 метрах в пакете, там же были ее личные вещи.
По данным следствия, убийство 41-летней матери 21-летний мужчина совершил из-за неприязненных отношений. Потерпевшая работала в торговом центре Екатеринбурга, приехала в Россию на заработки из Центральной Азии, ее сын нигде не работал. На данный момент он сознался в убийстве, дал признательные показания и точно указал место обнаружения тела и местонахождение отчлененной головы и вещей убитой, поясняли в СК по региону.
Как рассказывал журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, преступление могло произойти в ночь на 20 октября, подозреваемым оказался родной сын женщины, который был уверен, что его не вычислят, так как он отчленил голову, а одежду спрятал. Мужчина был задержан у себя дома, правоохранителям он рассказал, что бытовые ссоры с матерью вспыхивали у него часто, женщину он заманил в парк, чтобы проводить до новой, съемной и "более комфортной квартиры", но по пути следования решил раз и навсегда прекратить упреки в свой адрес.
При этом после случившегося он сообщил о преступлении двум родственникам, но те побоялись рассказать об этом правоохранительным органам, уточнял Горелых, а когда сотрудники полиции спросили у фигуранта, как у него поднялась рука на мать, тот ответил, что "неоднократно забивал домашний скот и к этому процессу привык".
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал фигуранта до 30 декабря по обвинению в убийстве.
Михаил Попков - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
СК завершил расследование еще двух убийств "ангарского маньяка"
Вчера, 09:59
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияЦентральная АзияВалерий ГорелыхАлександр ШульгаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала