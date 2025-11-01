Обвиняемого в убийстве матери в Екатеринбурге проверят на вменяемость

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Мужчине, обвиняемому в убийстве матери, которую он обезглавил, раздел, а ее тело и голову оставил в разных местах в парке Екатеринбурга, будет проведена экспертиза на вменяемость, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга.
"Покажет экспертиза", – сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вменяемости фигуранта.
В четверг голое тело женщины с признаками криминальной смерти в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга недалеко от автозаправки нашел екатеринбуржец. Кроме кольца на пальце на ней ничего не было. Позднее региональное управление СК РФ отмечало, что тело убитой обезглавлено, а голову обнаружили в 200 метрах в пакете, там же были ее личные вещи.
По данным следствия, убийство 41-летней матери 21-летний мужчина совершил из-за неприязненных отношений. Потерпевшая работала в торговом центре Екатеринбурга, приехала в Россию на заработки из Центральной Азии, ее сын нигде не работал. На данный момент он сознался в убийстве, дал признательные показания и точно указал место обнаружения тела и местонахождение отчлененной головы и вещей убитой, поясняли в СК по региону.
Как рассказывал журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, преступление могло произойти в ночь на 20 октября, подозреваемым оказался родной сын женщины, который был уверен, что его не вычислят, так как он отчленил голову, а одежду спрятал. Мужчина был задержан у себя дома, правоохранителям он рассказал, что бытовые ссоры с матерью вспыхивали у него часто, женщину он заманил в парк, чтобы проводить до новой, съемной и "более комфортной квартиры", но по пути следования решил раз и навсегда прекратить упреки в свой адрес.
При этом после случившегося он сообщил о преступлении двум родственникам, но те побоялись рассказать об этом правоохранительным органам, уточнял Горелых, а когда сотрудники полиции спросили у фигуранта, как у него поднялась рука на мать, тот ответил, что "неоднократно забивал домашний скот и к этому процессу привык".
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал фигуранта до 30 декабря по обвинению в убийстве.