Бывший тренер "Спартака" может возглавить "Дженоа", пишут СМИ

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывший главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли может возглавить футбольный клуб Серии А "Дженоа", сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
В субботу "Дженоа" объявил об увольнении чемпиона мира 1998 года в составе сборной Франции Патрика Виейра с поста главного тренера клуба.
По информации источника, Ваноли вошел в шорт-лист специалистов, которые могут сменить француза. Также в нем присутствуют экс-тренер и футболист "Ромы" Даниэле Де Росси и ранее возглавлявший "Лечче", "Специю" и "Удинезе" Лука Готти.
В текущем сезоне "Дженоа" не одержал ни одной победы в Серии А, проиграл шесть матчей и трижды сыграл вничью. Команда идет на последнем, 20-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.
Ваноли 53 года, его последним местом работы был "Торино", из которого он был уволен в июне. В 2022 году он возглавлял московский "Спартак" и выиграл Кубок России. Также он был ассистентом в сборной Италии различных возрастов, включая главную команду, миланском "Интере" и лондонском "Челси", с 2022 по 2024 год возглавлял "Венецию".
