Дворец торжеств в подмосковной Шаховской откроют в начале 2026 года

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Возведение Дворца торжеств в подмосковной Шаховской завершат в начале 2026 года, в нем смогут одновременно разместиться более 200 гостей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"Открыть Дворец торжеств планируют в начале 2026 года", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, Дворец торжеств - это уникальный проект по архитектурному решению и функциональному наполнению. Он победил в конкурсе Союза архитекторов России, став одним из лучших примеров современного градостроительства. Общая площадь здания – порядка 2 тысяч квадратных метров. Дворец способен одновременно принять более 200 гостей.

На первом этаже дворца будет располагаться просторный холл с комфортабельным вестибюлем, гардеробом и парадной лестницей. На верхнем уровне – зона банкетов и церемоний с современным интерьером и необходимой инфраструктурой для проведения свадеб, юбилеев и корпоративных мероприятий. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены лифты. Фасад украсят оригинальными круглыми металлическими проемами, олицетворяющими образ традиционных обручальных колец.

Также, согласно сообщению, весной 2024 года в Шаховской открыли крупный теннисный центр площадью почти 5 тысяч квадратных метров. В центре были созданы комфортные условия для занятия теннисом в любое время года – современные корты, просторные раздевалки с душевыми, зона отдыха.

"Очень важно, что в одном из отдаленных округов Подмосковья у жителей теперь есть возможность заниматься по небольшой стоимости и даже бесплатно. Здесь проводят и групповые, и индивидуальные тренировки. Всего сейчас 10 групп, в которых 57 ребятишек и 56 взрослых. Есть занятия для льготников – например, секция для пожилых в рамках проекта "Активное долголетие", в которой занимаются 13 человек, а также бесплатные тренировки для участников СВО и их близких", - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.