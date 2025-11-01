Рейтинг@Mail.ru
СК назвал причину ДТП с шестью погибшими под Орлом
10:59 01.11.2025 (обновлено: 11:13 01.11.2025)
СК назвал причину ДТП с шестью погибшими под Орлом
СК назвал причину ДТП с шестью погибшими под Орлом
происшествия, орловская область, россия, свердловский район
Происшествия, Орловская область, Россия, Свердловский район
СК назвал причину ДТП с шестью погибшими под Орлом

Причиной ДТП с шестью погибшими под Орлом стал выезд микроавтобуса на встречку

© Фото : СУ СК России по Орловской областиНа месте столкновения микроавтобуса, грузовика с щебнем и легкового автомобиля в Орловской области
На месте столкновения микроавтобуса, грузовика с щебнем и легкового автомобиля в Орловской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : СУ СК России по Орловской области
На месте столкновения микроавтобуса, грузовика с щебнем и легкового автомобиля в Орловской области
ТУЛА, 1 ноя – РИА Новости. Унесшее жизни шести человек ДТП на трассе в Орловской области произошло из-за выехавшего на встречную полосу водителя микроавтобуса, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в своем Telegram-канале.
В пятницу вечером ГУМЧС России по Орловской области сообщало о ликвидации последствий ДТП в Свердловском районе с участием двух легковых автомобилей и грузового с щебнем. Спасатели извлекали людей из легковой машины, которую засыпало щебнем. В ведомстве заявляли о шести погибших и двух пострадавших.
"Предварительно установлено, что 31 октября 2025 года водитель микроавтобуса, в салоне которого находились четверо пассажиров, в том числе двое детей, двигался по федеральной автодороге "Орел-Тамбов" со стороны города Орла в сторону города Ливны. В Свердловском районе Орловской области он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении грузовым автомобилем с полуприцепом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после столкновения грузовик врезался в еще один легковой автомобиль. Шесть человек от полученных телесных повреждений скончались на месте. Несовершеннолетнюю пассажирку микроавтобуса госпитализировали в медучреждение.
Возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК РФ).
На месте ДТП с участием маршрутных такси и трамвая в Туле - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Число погибших в крупном ДТП в Туле выросло до пяти
09:23
 
ПроисшествияОрловская областьРоссияСвердловский район
 
 
