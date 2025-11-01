https://ria.ru/20251101/drony-2052416967.html
Над Курской и Белгородской областями сбили шесть украинских дронов
Над Курской и Белгородской областями сбили шесть украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО вечером в субботу сбили шесть украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2025
белгородская область
курская область
Над Курской и Белгородской областями сбили шесть дронов ВСУ за три часа