В небе над Донецком прогремели два взрыва

В небе над Донецком прозвучали два взрыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2025
В центральной и северной части Донецка прогремели два взрыва
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. В небе над Донецком прозвучали два взрыва, передает корреспондент РИА Новости.
В интервале между 08.45 и 08.50 в небе над Донецком
прозвучало два мощных взрыва. Они были слышны в центральной и северной части города.