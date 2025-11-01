Рейтинг@Mail.ru
В небе над Донецком прогремели два взрыва - РИА Новости, 01.11.2025
09:13 01.11.2025
В небе над Донецком прогремели два взрыва
В небе над Донецком прогремели два взрыва
В небе над Донецком прозвучали два взрыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T09:13:00+03:00
2025-11-01T09:13:00+03:00
ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. В небе над Донецком прозвучали два взрыва, передает корреспондент РИА Новости.
В интервале между 08.45 и 08.50 в небе над Донецком прозвучало два мощных взрыва. Они были слышны в центральной и северной части города.
