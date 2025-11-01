https://ria.ru/20251101/dom-2052226525.html
Прессе ограничили доступ на верхний этаж Белого дома
Белый дом заявил в субботу, что ограничил доступ прессы на верхний этаж западного крыла, где располагается офис пресс-службы администрации президента США
в мире
сша
колумбия
индия
дональд трамп
нарендра моди
сша
колумбия
индия
Прессе ограничили доступ на верхний этаж Белого дома
Прессе ограничили доступ на верхний этаж Белого дома с целью защиты данных
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Белый дом заявил в субботу, что ограничил доступ прессы на верхний этаж западного крыла, где располагается офис пресс-службы администрации президента США Дональда Трампа, якобы с целью защиты конфиденциальной информации.
"В целях защиты (конфиденциальных - ред.) материалов и обеспечения координации между сотрудниками Совета национальной безопасности и отдела коммуникаций Белого дома представителям прессы больше не разрешается доступ в комнату 140 без предварительного разрешения, полученного в форме предварительной записи у уполномоченного сотрудника Белого дома", - говорится в распространенном меморандуме.
Решение вызвано тем, что в результате "недавних структурных изменений" в совбезе Белого дома теперь отдел пресс-службы отвечает за все коммуникации, в том числе по вопросам национальной безопасности, утверждается в меморандуме.
Ранее федеральный окружной суд округа Колумбия
постановил, что американское правительство должно восстановить журналистам агентства Ассошиэйтед Пресс доступ к Белому дому.
Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) резко осудила решение администрации Трампа
отказать агентству Ассошиэйтед Пресс в доступе на пресс-конференцию с премьером Индии Нарендрой Моди
, назвав это "недопустимой эскалацией" и нарушением свободы прессы, сообщало издание Hill.