Прессе ограничили доступ на верхний этаж Белого дома

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Белый дом заявил в субботу, что ограничил доступ прессы на верхний этаж западного крыла, где располагается офис пресс-службы администрации президента США Дональда Трампа, якобы с целью защиты конфиденциальной информации.

"В целях защиты (конфиденциальных - ред.) материалов и обеспечения координации между сотрудниками Совета национальной безопасности и отдела коммуникаций Белого дома представителям прессы больше не разрешается доступ в комнату 140 без предварительного разрешения, полученного в форме предварительной записи у уполномоченного сотрудника Белого дома", - говорится в распространенном меморандуме.

Решение вызвано тем, что в результате "недавних структурных изменений" в совбезе Белого дома теперь отдел пресс-службы отвечает за все коммуникации, в том числе по вопросам национальной безопасности, утверждается в меморандуме.

Ранее федеральный окружной суд округа Колумбия постановил, что американское правительство должно восстановить журналистам агентства Ассошиэйтед Пресс доступ к Белому дому.