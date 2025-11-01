Рейтинг@Mail.ru
Прессе ограничили доступ на верхний этаж Белого дома - РИА Новости, 01.11.2025
01:18 01.11.2025
Прессе ограничили доступ на верхний этаж Белого дома
Прессе ограничили доступ на верхний этаж Белого дома - РИА Новости, 01.11.2025
Прессе ограничили доступ на верхний этаж Белого дома
Белый дом заявил в субботу, что ограничил доступ прессы на верхний этаж западного крыла, где располагается офис пресс-службы администрации президента США... РИА Новости, 01.11.2025
в мире
сша
колумбия
индия
дональд трамп
нарендра моди
сша
колумбия
индия
в мире, сша, колумбия, индия, дональд трамп, нарендра моди
В мире, США, Колумбия, Индия, Дональд Трамп, Нарендра Моди
Прессе ограничили доступ на верхний этаж Белого дома

Прессе ограничили доступ на верхний этаж Белого дома с целью защиты данных

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Белый дом заявил в субботу, что ограничил доступ прессы на верхний этаж западного крыла, где располагается офис пресс-службы администрации президента США Дональда Трампа, якобы с целью защиты конфиденциальной информации.
"В целях защиты (конфиденциальных - ред.) материалов и обеспечения координации между сотрудниками Совета национальной безопасности и отдела коммуникаций Белого дома представителям прессы больше не разрешается доступ в комнату 140 без предварительного разрешения, полученного в форме предварительной записи у уполномоченного сотрудника Белого дома", - говорится в распространенном меморандуме.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Ведущие СМИ США бойкотируют новые правила Пентагона для прессы
14 октября, 02:42
Решение вызвано тем, что в результате "недавних структурных изменений" в совбезе Белого дома теперь отдел пресс-службы отвечает за все коммуникации, в том числе по вопросам национальной безопасности, утверждается в меморандуме.
Ранее федеральный окружной суд округа Колумбия постановил, что американское правительство должно восстановить журналистам агентства Ассошиэйтед Пресс доступ к Белому дому.
Ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) резко осудила решение администрации Трампа отказать агентству Ассошиэйтед Пресс в доступе на пресс-конференцию с премьером Индии Нарендрой Моди, назвав это "недопустимой эскалацией" и нарушением свободы прессы, сообщало издание Hill.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Белом доме уволили членов комиссии по изящным искусствам
29 октября, 03:12
 
В миреСШАКолумбияИндияДональд ТрампНарендра Моди
 
 
