Карьера не ждет: как студентам помогают найти работу до диплома

Центры карьеры в российских вузах превращают студенческую мечту об успешной работе в конкретный план действий. В России работает уже 162 таких центра. А к 2030 году их число вырастет до 238, охват превысит 1,5 миллиона студентов. Повысить эффективность центров карьеры призван национальный проект "Кадры" . Более 435 тысяч молодых людей уже воспользовались помощью центров карьеры: от профориентации и тренингов до стажировок и трудоустройства. Подробнее о том, насколько такая практика эффективна, как меняет рынок труда и обеспечивает российскую экономику кадрами, читайте в материале РИА Новости.

Осознанность в выборе карьеры

Главная цель этих центров заключается в том, чтобы сформировать у студентов и выпускников навыки, необходимые для построения осознанной и устойчивой карьеры. Они предлагают профессиональное развитие и профориентацию, участие в карьерных мероприятиях и помощь с трудоустройством.

Еще во время учебы студенты могут посещать дни карьеры, ярмарки вакансий, карьерные марафоны, открытые лекции и мастер-классы от работодателей. Также в центрах карьеры научат составлять резюме и сопроводительные письма, помогут выбрать направление стажировки или практики, в том числе с трудоустройством.

Кроме того, центры сами направляют студентам вакансии, соответствующие их профилю, помогают подготовиться к собеседованию, предоставляют доступ к базе партнерских компаний и многое другое.

"Мостик" студент – работодатель

Центр карьеры в Московском государственном технологическом университете "СТАНКИН" является связующим звеном между машиностроительной отраслью и молодыми специалистами, в которых нуждаются промпредприятия.

По словам директора центра Павла Зотова, "СТАНКИН" готовит будущих инженеров, ИТ-специалистов и ученых. В университете четыре института, 20 направлений подготовки и более 800 компаний-партнеров.

« "Центр карьеры МГТУ "СТАНКИН" активно работает как со студентами и выпускниками, так и с работодателями, давая возможность им встретиться на площадке вуза, чтобы быть полезными друг другу. Цель – их объединить и наладить коммуникацию. Студенту не нужно думать о составлении и рассылке резюме. Мы поможем его подготовить, исправим типовые ошибки, расставим акценты и разошлем по пулу работодателей. Мы, как центр карьеры, предоставляем полное сопровождение студента, включая подготовку к собеседованию, чтобы максимально исключить волнение и дискомфорт, особенно на первом собеседовании. Для всех студентов нашего университета мы подберем организацию для практики или стажировки, чтобы заранее каждый определился с будущим местом работы", – рассказал РИА Новости Зотов.

По его словам, команда центра в прошлом учебном году помогла с карьерными консультациями почти 300 старшекурсникам.

Вместе с работодателями центр готовит различные профориентационные мероприятия и проекты. В том числе встречи и презентации в вузе, экскурсии с экспресс-собеседованиями на площадках работодателей. Участниками таких встреч стали около 500 студентов, половина из них откликнулись на вакансии. Также порядка 200 студентов старших курсов IT и инженерных направлений приняли участие в экскурсиях с экспресс-собеседованиями, и более 70% студентов их прошли и трудоустроились.

Среди них – студент третьего курса по направлению "Информационные системы и технологии" Илья Мартынов. Он работает младшим техником в Ракетно-космической корпорации "Энергия" в наукограде Королев. Центр карьеры стал "мостиком" между ним и первым работодателем.

"Я обратился в центр карьеры за помощью в подборе работы с гибким графиком и частичной занятостью после второго курса. Мне помогли составить мое первое резюме и разослали его в компании, подходящие по профилю обучения. Самостоятельно я тоже искал работу, рассылал резюме. Но без опыта работы получить предложение о трудоустройстве по технической специальности практически невозможно. А у нашего центра карьеры получилось. Именно их помощь стала решающей в моем профессиональном старте", – поделился Илья.

Знать, что будет после диплома

Миссия центра карьеры Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) – в том, чтобы каждый студент знал, что он будет делать после получения диплома.

"Для этого мы стараемся всеми способами подсветить, какие возможности есть в вузе и как ими пользоваться, чтобы каждое движение студента было направлено на развитие карьеры", – отметила в беседе с РИА Новости начальник центра Алина Алексюк.

По ее словам, образовательные видеолекции, подкасты с работодателями, мастер-классы и карьерные консультации, участие в профильной олимпиаде, поиск стажировки, постоянной работы или подработки – все это помогает студенту ответить на вопрос: "Чем я буду заниматься на следующий день после выпускного?"

В центре есть два вида активностей. Это мероприятия, которые проводит сам центр, и события от партнеров, в которых центр выступает соорганизатором. Одно из традиционных мероприятий – стажировки в органах исполнительной власти Калининградской области.

Предложение о работе как итог обучения

Еще один масштабный образовательный продукт центра в БФУ имени И. Канта – акселерационная программа "Карьерный компас". В формате мастер-классов ребята получают информацию о рынке труда, помощь в составлении резюме и сопроводительного письма, узнают, как подготовиться к собеседованию, и многое другое.

"В этом году центр расширяет образовательные проекты. Цель – создать систему, в которой студенты от первого курса до выпускного постепенно получают знания и навыки, а на выпускном – предложение о работе как логичный итог", – рассказала Алексюк.

Центр уже запустил карьерный факультатив для студентов первого курса, а для старших курсов готовят мини-курс по поиску карьерной цели. "Все это станет подготовкой к выпуску майнора для студентов третьего курса "Карьерный модуль". Это будет программа для освоения в течение семестра", – добавила собеседница агентства.

Выпускница БФУ имени И. Канта по направлению "Химия" София Ливенская на последнем курсе задумалась о том, куда пойти работать после окончания учебы. И тут на помощь как раз пришли сотрудники центра карьеры, которые провели мастер-класс, а после него встречи с работодателем.

"Они рассказали, что на территории Калининградской области открывается первая в России гигафабрика по производству литий-ионных аккумуляторных батарей "Рэнера-Энертек", и им нужны молодые специалисты-химики. Я очень заинтересовалась, потому что это как раз по моей специальности", – рассказала София.

Так, благодаря центру карьеры уже на выпускном в университете девушка получила предложение о работе от гендиректора компании и приступила к ней. Таким образом, центры карьеры – это пространство, где академическое образование успешно сотрудничает с запросами работодателей.