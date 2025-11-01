https://ria.ru/20251101/dinamo-2052430774.html
Московское "Динамо" одержало победу над ЦСКА в матче КХЛ
Московское "Динамо" одержало победу над ЦСКА в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Московское "Динамо" одержало победу над ЦСКА в матче КХЛ
Московское "Динамо" дома обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 01.11.2025
Московское "Динамо" одержало победу над ЦСКА в матче КХЛ
