Московское "Динамо" одержало победу над ЦСКА в матче КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
21:48 01.11.2025 (обновлено: 21:57 01.11.2025)
Московское "Динамо" одержало победу над ЦСКА в матче КХЛ
Московское "Динамо" одержало победу над ЦСКА в матче КХЛ
Московское "Динамо" дома обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 01.11.2025
/20251101/avangard-2052397431.html
спорт, никита гусев, максим мамин, даниил пыленков, континентальная хоккейная лига (кхл), цска, хк динамо
Хоккей, Спорт, Никита Гусев, Максим Мамин, Даниил Пыленков, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ЦСКА, ХК Динамо
Московское "Динамо" одержало победу над ЦСКА в матче КХЛ

Московское "Динамо" победило ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" дома обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Даниил Пыленков (4-я минута), Никита Гусев (40) и Максим Мамин (60). У ЦСКА отличились Дмитрий Саморуков (4) и Никита Нестеров (56).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
01 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Москва
3 : 2
ЦСКА
03:09 • Даниил Пыленков
(Никита Гусев, Джордан Уил)
39:50 • Никита Гусев
(Джордан Уил, Артем Сергеев)
59:22 • Максим Мамин
(Игорь Ожиганов, Даниил Пыленков)
03:53 • Дмитрий Саморуков
(Даниэл Спронг, Виталий Абрамов)
55:04 • Никита Нестеров
(Дмитрий Бучельников, Даниэл Спронг)
Нападающий ЦСКА Денис Зернов сыграл 600-й матч в КХЛ, а для его одноклубника Колби Уильямса встреча стала 200-й в лиге.
"Динамо" (27 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, где ЦСКА (22) идет восьмым.
