Рэпер Diddy получил тюремную работу в прачечной

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Скандально известный рэпер Шон Комбс (Diddy), приговоренный к 50 месяцам тюрьмы по обвинениям в торговле людьми, "сменил образ" и работает в прачечной в тюрьме в Нью-Джерси, сообщает портал TMZ.
В пятницу телеканал NBC сообщил, что Комбс был переведен в тюрьму с более низким уровнем безопасности и программой лечения наркозависимости в штате Нью-Джерси. Как подчеркивает, TMZ, в распоряжении которого оказалась фотография рэпера, публика не видела его четких изображений с тех пор, как тот был арестован в сентябре 2024 года.
"Diddy надел оранжевую шапку и темно-синюю пуховую куртку, чтобы не замерзнуть. Сегодня в Джерси было около 50 градусов (10 градусов по Цельсию - ред.)" и Diddy одет по погоде", - говорится в материале портала.
Как отмечает TMZ, на фотографии также видна седеющая борода 55-летнего рэпера.
"Он уже получил тюремную работу ... он работает в прачечной", - пишет портал.
В начале октября суд в Нью-Йорке приговорил Комбса к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч долларов по обвинениям в перевозке женщин для занятия проституцией. Рэпер просил о президентском помиловании.
В июле присяжные в Нью-Йорке признали Комбса виновным по двум эпизодам перевозки женщин с целью занятия проституцией, по каждому из которых ему грозило до 10 лет. Коллегия присяжных при этом оправдала музыканта по более тяжким статьям, например, о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Музыкант отвергает обвинения.