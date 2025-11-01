Рейтинг@Mail.ru
После ДТП с шестью погибшими под Орлом возбудили уголовное дело
11:04 01.11.2025 (обновлено: 11:26 01.11.2025)
После ДТП с шестью погибшими под Орлом возбудили уголовное дело
происшествия
россия
орловская область
свердловский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, орловская область, свердловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Орловская область, Свердловский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
После ДТП с шестью погибшими под Орлом возбудили уголовное дело

ТУЛА, 1 ноя – РИА Новости. Уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено после столкновения микроавтобуса, грузовика с щебнем и легкового автомобиля на дороге "Орел – Тамбов" в Свердловском районе Орловской области, в результате чего погибли шесть человек, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.
В пятницу вечером ГУ МЧС России по Орловской области сообщало о ликвидации последствий ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузового с щебнем. Спасатели извлекали людей из легковой машины, которую засыпало щебнем. В ведомстве заявляли о шести погибших и двух пострадавших.
"Следователями СУ СК России по Орловской области принято к производству уголовное дело, возбужденное по факту дорожно-транспортного происшествия по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.
ПроисшествияРоссияОрловская областьСвердловский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
