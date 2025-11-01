После ДТП с шестью погибшими под Орлом возбудили уголовное дело

ТУЛА, 1 ноя – РИА Новости. Уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено после столкновения микроавтобуса, грузовика с щебнем и легкового автомобиля на дороге "Орел – Тамбов" в Свердловском районе Орловской области, в результате чего погибли шесть человек, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.