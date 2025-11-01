Дело выживавшего два месяца в Охотском море хотят рассматривать в Бурятии

ХАБАРОВСК, 1 ноя - РИА Новости. Уголовное дело в отношении Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море, хотят рассматривать в Республике Бурятия, для этого материалы переданы в Хабаровский краевой суд для решения вопроса об их дальнейшей передаче для рассмотрения в Верховный Суд РФ, сообщили РИА Новости в Николаевском-на-Амуре городском суде.
Представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК 10 октября сообщил РИА Новости, что уголовное дело на Пичугина по статьям "использование заведомо подложного документа" и "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд для рассмотрения. Дело поступило в инстанцию 22 октября.
Как рассказала агентству помощник председателя Николаевского-на-Амуре городского суда Юлия Бутусова, накануне поступления самого уголовного дела, утвержденного с обвинительным заключением, поступило ходатайство об изменении территориальной подсудности рассматриваемого дела.
"В суд поступило ходатайство от потерпевшей - матери двух братьев Пичугиных - обвиняемого и погибшего, об изменении территориальной подсудности. Так как они проживают в Бурятии и не имеют возможности лично присутствовать на процессе в Николаевске-на-Амуре, хотели бы, чтобы рассмотрение дела было по их месту жительства", - рассказала Бутусова.
Как разъяснила собеседница агентства, здесь такой порядок рассмотрения: ходатайство и дело направляется в вышестоящий суд, для Николаевского-на-Амуре городского суда это Хабаровский краевой суд. Уже эта инстанция решит вопрос о направлении дела в более высший суд. Поскольку передача дела запрашивается в суд, находящийся в пределах территории другого кассационного судебного округа (Восьмой кассационный суд общей юрисдикции), рассмотреть данное ходатайство по существу полномочен Верховный Суд РФ. Этот суд и рассмотрит ходатайство - изменять территориальную подсудность или нет, сообщила Бутусова.
Представитель суда отметила, что ходатайство было подано своевременно, до назначения судебного заседания.
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа 2024 года двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Людей искали на вертолетах, но безуспешно.
Позже Пичугину было предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил движения при эксплуатации судна". В следствии сообщали, что обвиняемый не очистил охлаждающую систему от отложений солей, что привело к поломке мотора. К тому же Пичугин не имел права уводить катамаран на расстоянии более чем 1,6 морских миль (около 3 километров) от берега, а поломка мотора произошла на расстоянии 19,2 километра от берега, отмечали в Восточном МСУТ СК.