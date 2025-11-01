Рейтинг@Mail.ru
Дело выживавшего два месяца в Охотском море хотят рассматривать в Бурятии
06:49 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/delo-2052241821.html
Дело выживавшего два месяца в Охотском море хотят рассматривать в Бурятии
Уголовное дело в отношении Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море, хотят рассматривать в Республике Бурятия, для этого материалы... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T06:49:00+03:00
2025-11-01T06:49:00+03:00
происшествия
охотское море
республика бурятия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
https://ria.ru/20251031/sud-2052191476.html
https://ria.ru/20251031/sk-2052093708.html
охотское море
республика бурятия
россия
происшествия, охотское море, республика бурятия, россия, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Охотское море, Республика Бурятия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная транспортная прокуратура
ХАБАРОВСК, 1 ноя - РИА Новости. Уголовное дело в отношении Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море, хотят рассматривать в Республике Бурятия, для этого материалы переданы в Хабаровский краевой суд для решения вопроса об их дальнейшей передаче для рассмотрения в Верховный Суд РФ, сообщили РИА Новости в Николаевском-на-Амуре городском суде.
Представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК 10 октября сообщил РИА Новости, что уголовное дело на Пичугина по статьям "использование заведомо подложного документа" и "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд для рассмотрения. Дело поступило в инстанцию 22 октября.
Как рассказала агентству помощник председателя Николаевского-на-Амуре городского суда Юлия Бутусова, накануне поступления самого уголовного дела, утвержденного с обвинительным заключением, поступило ходатайство об изменении территориальной подсудности рассматриваемого дела.
"В суд поступило ходатайство от потерпевшей - матери двух братьев Пичугиных - обвиняемого и погибшего, об изменении территориальной подсудности. Так как они проживают в Бурятии и не имеют возможности лично присутствовать на процессе в Николаевске-на-Амуре, хотели бы, чтобы рассмотрение дела было по их месту жительства", - рассказала Бутусова.
Как разъяснила собеседница агентства, здесь такой порядок рассмотрения: ходатайство и дело направляется в вышестоящий суд, для Николаевского-на-Амуре городского суда это Хабаровский краевой суд. Уже эта инстанция решит вопрос о направлении дела в более высший суд. Поскольку передача дела запрашивается в суд, находящийся в пределах территории другого кассационного судебного округа (Восьмой кассационный суд общей юрисдикции), рассмотреть данное ходатайство по существу полномочен Верховный Суд РФ. Этот суд и рассмотрит ходатайство - изменять территориальную подсудность или нет, сообщила Бутусова.
Представитель суда отметила, что ходатайство было подано своевременно, до назначения судебного заседания.
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что 9 августа 2024 года двое мужчин и 15-летний сын одного из них выдвинулись в Охотское море на лодке-катамаране "Байкат 470". Вскоре связь с ними пропала. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Людей искали на вертолетах, но безуспешно.
Судно обнаружили рыбаки у берегов Камчатки 14 октября. Из троих выжил только 46-летний Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране. Спасенного Пичугина доставили в больницу Магадана, в конце октября его выписали.
Позже Пичугину было предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил движения при эксплуатации судна". В следствии сообщали, что обвиняемый не очистил охлаждающую систему от отложений солей, что привело к поломке мотора. К тому же Пичугин не имел права уводить катамаран на расстоянии более чем 1,6 морских миль (около 3 километров) от берега, а поломка мотора произошла на расстоянии 19,2 километра от берега, отмечали в Восточном МСУТ СК.
ПроисшествияОхотское мореРеспублика БурятияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Дальневосточная транспортная прокуратура
 
 
