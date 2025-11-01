Дело выживавшего два месяца в Охотском море хотят рассматривать в Бурятии

ХАБАРОВСК, 1 ноя - РИА Новости. Уголовное дело в отношении Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море, хотят рассматривать в Республике Бурятия, для этого материалы переданы в Хабаровский краевой суд для решения вопроса об их дальнейшей передаче для рассмотрения в Верховный Суд РФ, сообщили РИА Новости в Николаевском-на-Амуре городском суде.

Позже Пичугину было предъявлено обвинение по статье "Нарушение правил движения при эксплуатации судна". В следствии сообщали, что обвиняемый не очистил охлаждающую систему от отложений солей, что привело к поломке мотора. К тому же Пичугин не имел права уводить катамаран на расстоянии более чем 1,6 морских миль (около 3 километров) от берега, а поломка мотора произошла на расстоянии 19,2 километра от берега, отмечали в Восточном МСУТ СК.