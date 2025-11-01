Ли Чжэ Мен заявил о необходимости мира на Корейском полуострове

КЁНЧЖУ, 1 ноя - РИА Новости. Мир на Корейском полуострове является необходимым условием для процветания всего Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил на закрытии второй сессии саммита лидеров АТЭС в Кёнчжу президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён.

"Военные противостояния, напряжённость и ядерная проблема ограничивают стабильность и сотрудничество не только на Корейском полуострове, но и во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявил президент.

"Я верю, что путь к миру и сосуществованию на Корейском полуострове можно осуществить, когда к ведущим усилиям Республики Корея присоединятся поддержка и сотрудничество всех стран — участников АТЭС. Прошу лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского региона поддержать наш мирный завтрашний день и будущее устойчивого процветания", - подытожил Ли Чжэ Мён, выразив надежду, что страны и дальше будут работать вместе.