https://ria.ru/20251101/chzhe-2052241312.html
Ли Чжэ Мен заявил о необходимости мира на Корейском полуострове
Ли Чжэ Мен заявил о необходимости мира на Корейском полуострове - РИА Новости, 01.11.2025
Ли Чжэ Мен заявил о необходимости мира на Корейском полуострове
Мир на Корейском полуострове является необходимым условием для процветания всего Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил на закрытии второй сессии саммита... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T06:42:00+03:00
2025-11-01T06:42:00+03:00
2025-11-01T06:42:00+03:00
в мире
корейский полуостров
южная корея
атр
ли чжэ мен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052028975_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_48ed1dd3e54952ed6828e1f51c8189d5.jpg
https://ria.ru/20251031/rossija-2052117260.html
https://ria.ru/20251101/sammit-2052240161.html
корейский полуостров
южная корея
атр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052028975_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_4e8940ee9a46dd8d8c04279e2930ced0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, корейский полуостров, южная корея, атр, ли чжэ мен
В мире, Корейский полуостров, Южная Корея, АТР, Ли Чжэ Мен
Ли Чжэ Мен заявил о необходимости мира на Корейском полуострове
Ли Чжэ Мен назвал мир на Корейском полуострове условием процветания для АТР
КЁНЧЖУ, 1 ноя - РИА Новости. Мир на Корейском полуострове является необходимым условием для процветания всего Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил на закрытии второй сессии саммита лидеров АТЭС в Кёнчжу президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён.
Ранее сообщалось, что в Кёнчжу в субботу проходит вторая сессия саммита АТЭС-2025. По итогам будут приняты три документа: Кёнчжуская декларация и еще два документа по искусственному интеллекту (ИИ) и изменениям демографической структуры, сообщила президентская администрация Южной Кореи
.
"Мир на Корейском полуострове
является необходимым условием для процветания всего Азиатско-Тихоокеанского региона", - заявил Ли Чжэ Мён
.
По его словам, координация ради мира на Корейском полуострове приведёт не только к миру в Северо-Восточной Азии, но и к "пути совместного процветания" через сотрудничество и сосуществование во всём АТР
.
"Военные противостояния, напряжённость и ядерная проблема ограничивают стабильность и сотрудничество не только на Корейском полуострове, но и во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявил президент.
Он отметил, что правительство Республики Корея заранее предпринимало меры по снижению военной напряжённости и восстановлению доверия между Югом
и КНДР
и в дальнейшем будет продолжать более "масштабные и активные" упреждающие шаги ради мира.
"Я верю, что путь к миру и сосуществованию на Корейском полуострове можно осуществить, когда к ведущим усилиям Республики Корея присоединятся поддержка и сотрудничество всех стран — участников АТЭС. Прошу лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского региона поддержать наш мирный завтрашний день и будущее устойчивого процветания", - подытожил Ли Чжэ Мён, выразив надежду, что страны и дальше будут работать вместе.