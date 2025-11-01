Умер актер из фильма "Никита" Чеки Карио

ПАРИЖ, 1 ноя - РИА Новости. Французский актер театра и кино турецкого происхождения Чеки Карио, сыгравший в фильме "Никита" Люка Бессона, скончался на 73-м году жизни, передает агентство Франс Пресс.
"Валери Керюзоре, его супруга, и их дети с болью сообщают об уходе Чеки Карио, который скончался от рака в пятницу, 31 октября", - передает агентство со ссылкой на коммюнике семьи артиста.
По словам агента актера Элизабет Таннер, он ушел из жизни во французской Бретани.
Чеки Карио родился в Стамбуле в 1953 году. Многие зрители узнали о нем по роли охотника Тома в фильме "Медведь" 1988 года. Другой успешной работой в его карьере стала роль Боба в фильме Люка Бессона "Никита" в 1990 году.
Помимо этого, Карио участвовал в международных проектах, в которых он воплощал злодеев на ролях второго плана. Он снимался в таких фильмах, как "Плохие парни" (1995), "Золотой глаз" (1995), "Жанна д’Арк" (1999), "Патриот" (2000), "Белль и Себастьян" (2013). За свою карьеру актер успел поработать в более 100 кинопроектах.