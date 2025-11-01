Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из фильма "Никита" Чеки Карио - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:57 01.11.2025 (обновлено: 21:10 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/chp-2052423737.html
Умер актер из фильма "Никита" Чеки Карио
Умер актер из фильма "Никита" Чеки Карио - РИА Новости, 01.11.2025
Умер актер из фильма "Никита" Чеки Карио
Французский актер театра и кино турецкого происхождения Чеки Карио, сыгравший в фильме "Никита" Люка Бессона, скончался на 73-м году жизни, передает агентство... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T20:57:00+03:00
2025-11-01T21:10:00+03:00
бретань
стамбул
чеки карио
люк бессон
патриот
в мире
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93407/91/934079195_0:69:681:452_1920x0_80_0_0_632bd11e272c2a2425964f85e66b043c.jpg
бретань
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93407/91/934079195_0:5:681:515_1920x0_80_0_0_e68b40f891010dfe474f0cee7b57e139.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бретань, стамбул, чеки карио, люк бессон, патриот, в мире
Бретань, Стамбул, Чеки Карио, Люк Бессон, Патриот, В мире, Культура
Умер актер из фильма "Никита" Чеки Карио

Актер из фильма "Никита" Чеки Карио умер на 73-м году жизни

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаФранцузский актер, номинант премии "Сезар" Чеки Карио
Французский актер, номинант премии Сезар Чеки Карио - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 1 ноя - РИА Новости. Французский актер театра и кино турецкого происхождения Чеки Карио, сыгравший в фильме "Никита" Люка Бессона, скончался на 73-м году жизни, передает агентство Франс Пресс.
"Валери Керюзоре, его супруга, и их дети с болью сообщают об уходе Чеки Карио, который скончался от рака в пятницу, 31 октября", - передает агентство со ссылкой на коммюнике семьи артиста.
По словам агента актера Элизабет Таннер, он ушел из жизни во французской Бретани.
Чеки Карио родился в Стамбуле в 1953 году. Многие зрители узнали о нем по роли охотника Тома в фильме "Медведь" 1988 года. Другой успешной работой в его карьере стала роль Боба в фильме Люка Бессона "Никита" в 1990 году.
Помимо этого, Карио участвовал в международных проектах, в которых он воплощал злодеев на ролях второго плана. Он снимался в таких фильмах, как "Плохие парни" (1995), "Золотой глаз" (1995), "Жанна д’Арк" (1999), "Патриот" (2000), "Белль и Себастьян" (2013). За свою карьеру актер успел поработать в более 100 кинопроектах.
 
КультураБретаньСтамбулЧеки КариоЛюк БессонПатриотВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала