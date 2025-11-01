Аграрии на тракторах возглавили шествие в Нови-Саде

НОВИ-САД (Сербия), 1 ноя – РИА Новости. Аграрии на тракторах едут в начале колонны студентов и поддерживающих их граждан в ходе шествия по центральным улицам сербского города Нови-Сад на годовщину обрушения на железнодорожном вокзале и гибели 16-ти человек, передает корреспондент РИА Новости.

Десятки тысяч студентов и граждан постарше в субботу участвуют в массовой акции на годовщину гибели 16 человек при обрушении 1 ноября 2024 года навеса железнодорожного вокзала города Нови-Сад.

Около 16.30 (18.30 мск) от площади перед железнодорожным вокзалом по центральному бульвару Ослобоженя (Освобождения) в сторону исторического центра города и берега Дуная отправилось шествие. Во главе колонны едут трактора местных аграриев, за ними активисты на мотоциклах и пешие граждане. Шествию предстоит пройти несколько кварталов по центральным улицам. Идущие не скандируют и не шумят.

Утром в субботу к месту обрушения на вокзале начали подходить горожане, студенты, ветераны армии Сербии , многие оставляли цветы. Люди более пяти часов продолжали подходить с цветами, некоторые со свечками. Также ряд родителей привели с собой детей.

Студенты-активисты пускали их к импровизированному мемориалу группами, на металлическом ограждении наряду с черными табличками с именами погибших появились большие красные сердца, рисунки.

Во время обрушения в 13.52 мск собравшиеся провели 16 минут молчания.

Вечером на набережной намечено открытие тематической выставки, и в 21.52 мск еще одно отдание почестей погибшим.

Правительство Сербии накануне объявило 1 ноября Днём траура.

Президент Сербии Александр Вучич вечером в пятницу обратился к гражданам, перечислил имена 16 погибших при обрушении на железнодорожном вокзале и сказал, что в субботу поставит за них свечи в церкви. Перед тем он извинился перед студентами и протестующими за некоторые сказанные в отношении них вещи за прошедший год, призвал к примирению и диалогу.

В ночь на субботу в Нови-Сад прибыли студенты из других городов, которых торжественно встретили и приняли их местные коллеги.

Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.