Аграрии на тракторах возглавили шествие в Нови-Саде - РИА Новости, 01.11.2025
19:51 01.11.2025
Аграрии на тракторах возглавили шествие в Нови-Саде
Аграрии на тракторах возглавили шествие в Нови-Саде
Аграрии на тракторах едут в начале колонны студентов и поддерживающих их граждан в ходе шествия по центральным улицам сербского города Нови-Сад на годовщину... РИА Новости, 01.11.2025
в мире, сербия, дунай (река), белград (город), александр вучич, патриарх сербский порфирий
В мире, Сербия, Дунай (река), Белград (город), Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий
Аграрии на тракторах возглавили шествие в Нови-Саде

Трактора возглавили шествие в Нови-Саде в годовщину трагедии на вокзале

© AP Photo / Darko VojinovicУчастники митинга, посвященного годовщине катастрофы на железнодорожной станции в городе Нови-Сад, Сербия
Участники митинга, посвященного годовщине катастрофы на железнодорожной станции в городе Нови-Сад, Сербия - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
НОВИ-САД (Сербия), 1 ноя – РИА Новости. Аграрии на тракторах едут в начале колонны студентов и поддерживающих их граждан в ходе шествия по центральным улицам сербского города Нови-Сад на годовщину обрушения на железнодорожном вокзале и гибели 16-ти человек, передает корреспондент РИА Новости.
Десятки тысяч студентов и граждан постарше в субботу участвуют в массовой акции на годовщину гибели 16 человек при обрушении 1 ноября 2024 года навеса железнодорожного вокзала города Нови-Сад.
Около 16.30 (18.30 мск) от площади перед железнодорожным вокзалом по центральному бульвару Ослобоженя (Освобождения) в сторону исторического центра города и берега Дуная отправилось шествие. Во главе колонны едут трактора местных аграриев, за ними активисты на мотоциклах и пешие граждане. Шествию предстоит пройти несколько кварталов по центральным улицам. Идущие не скандируют и не шумят.
Утром в субботу к месту обрушения на вокзале начали подходить горожане, студенты, ветераны армии Сербии, многие оставляли цветы. Люди более пяти часов продолжали подходить с цветами, некоторые со свечками. Также ряд родителей привели с собой детей.
Студенты-активисты пускали их к импровизированному мемориалу группами, на металлическом ограждении наряду с черными табличками с именами погибших появились большие красные сердца, рисунки.
Во время обрушения в 13.52 мск собравшиеся провели 16 минут молчания.
Вечером на набережной намечено открытие тематической выставки, и в 21.52 мск еще одно отдание почестей погибшим.
Правительство Сербии накануне объявило 1 ноября Днём траура.
Президент Сербии Александр Вучич вечером в пятницу обратился к гражданам, перечислил имена 16 погибших при обрушении на железнодорожном вокзале и сказал, что в субботу поставит за них свечи в церкви. Перед тем он извинился перед студентами и протестующими за некоторые сказанные в отношении них вещи за прошедший год, призвал к примирению и диалогу.
Патриарх Сербский Порфирий в присутствии Вучича и членов правительства провел в субботу Белграде заупокойную службу по жертвам трагедии.
В ночь на субботу в Нови-Сад прибыли студенты из других городов, которых торжественно встретили и приняли их местные коллеги.
Протесты студентов и оппозиции начались в 2024 году в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа этого года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Отношение Сербии к ЕС не может быть прежним, отметил Вулин
