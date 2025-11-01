Рейтинг@Mail.ru
В Донецке при подрыве мины пострадал мирный житель - РИА Новости, 01.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 01.11.2025
В Донецке при подрыве мины пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 01.11.2025
В Донецке при подрыве мины пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при подрыве мины «Лепесток» в Донецке

ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, в селе Кременец Петровского района в результате детонации противопехотной фугасной мины "Лепесток" по улице Октябрьской получил множественные ранения парень 2008 года рождения. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Российские военные рассказали о попытках ВСУ деблокировать Красноармейск
