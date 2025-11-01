Рейтинг@Mail.ru
Житель Магнитогорска нашел в говядине микрочип
14:37 01.11.2025
Житель Магнитогорска нашел в говядине микрочип
Житель Магнитогорска Челябинской области обратился в полицию после того, как в купленной в местной сети говядине нашел микрочип, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.11.2025
происшествия
магнитогорск
челябинская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
магнитогорск
челябинская область
происшествия, магнитогорск, челябинская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Магнитогорск, Челябинская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
ЧЕЛЯБИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Житель Магнитогорска Челябинской области обратился в полицию после того, как в купленной в местной сети говядине нашел микрочип, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Telegram-каналы в субботу сообщили о том, что житель Магнитогорска едва не проглотил микрочип, который обнаружил в куске говядины из местной сети магазинов "Мясной №1", потратив на покупку почти 5000 рублей. Приготовив мясо в горшочке, на обеде он почувствовал треск на зубах и вытащил какую-то капсулу - микрочип, который служит в качестве паспорта для животного и содержит уникальный номер.
"Сотрудники полиции зарегистрировали обращение, собрали материал и по компетенции передали в Роспотребнадзор для рассмотрения", - сказали в ГУМВД.
В управлении Роспотребнадзора по региону РИА Новости пока не прокомментировали информацию.
Путину показали кролика с имплантированным кровеносным сосудом - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Путину показали кролика с имплантированным сосудом
21 февраля, 21:13
 
ПроисшествияМагнитогорскЧелябинская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
