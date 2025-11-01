МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Западные страны не хотят пускать граждан в Россию с целью скрыть ее процветание и продолжить обманывать свое население, заявила приглашенный автор Berliner Zeitung Андреа-Ивонне Мюллер.
"Девятнадцатый пакет санкций США и Европейского союза против России запрещает туристическим агентствам и организаторам путешествий продавать путевки в Россию. <…> Сегодня я, похоже, не должна видеть, что Россия процветает — с санкциями или без них — и что люди там живут не хуже, чем мы здесь, на Западе", — написала она.
Отмечается, что немецкие политики "говорят о России как о враге", таким образом разжигая ненависть и подпитывая свою ложь о Москве.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас 23 октября сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против Москвы. Новые санкции в числе прочего запрещают оказывать услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал этих санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
