"Не хуже, чем мы": в Германии внезапно высказались о России
18:55 01.11.2025 (обновлено: 20:23 01.11.2025)
"Не хуже, чем мы": в Германии внезапно высказались о России
"Не хуже, чем мы": в Германии внезапно высказались о России
Западные страны не хотят пускать граждан в Россию с целью скрыть ее процветание и продолжить обманывать свое население, заявила приглашенный автор Berliner Zeitung
2025-11-01T18:55:00+03:00
2025-11-01T20:23:00+03:00
"Не хуже, чем мы": в Германии внезапно высказались о России

BZ: Запад не хочет пускать своих граждан в Россию с целью скрыть ее процветание

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Западные страны не хотят пускать граждан в Россию с целью скрыть ее процветание и продолжить обманывать свое население, заявила приглашенный автор Berliner Zeitung Андреа-Ивонне Мюллер.
"Девятнадцатый пакет санкций США и Европейского союза против России запрещает туристическим агентствам и организаторам путешествий продавать путевки в Россию. <…> Сегодня я, похоже, не должна видеть, что Россия процветает — с санкциями или без них — и что люди там живут не хуже, чем мы здесь, на Западе", — написала она.
Бельгийский флаг - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Забросают Москву": заявление Бельгии о России поразило пользователей Сети
17:03
Отмечается, что немецкие политики "говорят о России как о враге", таким образом разжигая ненависть и подпитывая свою ложь о Москве.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас 23 октября сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против Москвы. Новые санкции в числе прочего запрещают оказывать услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал этих санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
СМИ раскрыли, что случилось в Финляндии на границе с Россией
13:33
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
