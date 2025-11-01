Рейтинг@Mail.ru
Бюджет Мурманской области на 2026 год остается социально ориентированным - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Мурманская область
 
10:23 01.11.2025
https://ria.ru/20251101/byudzhet-2052259548.html
Бюджет Мурманской области на 2026 год остается социально ориентированным
Бюджет Мурманской области на 2026 год остается социально ориентированным - РИА Новости, 01.11.2025
Бюджет Мурманской области на 2026 год остается социально ориентированным
Правительство Мурманской области внесло проект бюджета региона на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов на рассмотрение в Мурманскую областную Думу,... РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T10:23:00+03:00
2025-11-01T10:23:00+03:00
мурманская область
андрей чибис
мурманская областная дума
бюджет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892142127_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_e41df5eb4ef6740d4b9d54cf7288e506.jpg
https://ria.ru/20251031/chibis-2052135899.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892142127_67:0:2796:2047_1920x0_80_0_0_ab53afea2baef116f33ba21283e2830a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей чибис, мурманская областная дума, бюджет
Мурманская область, Андрей Чибис, Мурманская областная Дума, Бюджет
Бюджет Мурманской области на 2026 год остается социально ориентированным

Проект бюджета Мурманской области на 2026 год внесли в областную Думу

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМурманск
Мурманск - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Мурманск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 1 ноя – РИА Новости. Правительство Мурманской области внесло проект бюджета региона на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов на рассмотрение в Мурманскую областную Думу, приоритетами остаются сохранение устойчивости экономики, выполнение всех социальных обязательств и повышение качества жизни северян, сообщили в министерстве информационной политики региона.
"Даже в непростых экономических условиях бюджет остаётся социально ориентированным: более половины всех расходов (56,1%) будет направлено на образование, здравоохранение, социальную поддержку, культуру и спорт", - говорится в сообщении.
По решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с 1 июля 2026 года все социальные выплаты будут проиндексированы на 4%.
"Несмотря на все сложности, мы сформировали бюджет с учетом потребностей и запросов людей. Мы в полной мере выполним все взятые обязательства и продолжим направлять ресурсы на повышение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение стабильности", - приводятся в сообщении слова главы региона.
Продолжится реализация президентских национальных проектов — на эти цели законопроектом предусмотрено 10,4 миллиарда рублей, включая 3,5 миллиарда рублей из областного бюджета. На реновацию ЗАТО направят 10,3 миллиарда рублей, из них 4,1 миллиарда рублей — средства региона. Продолжится реализация губернаторского плана "На Севере – жить!" и мастер-планов опорных агломераций.
"Планируется, что доходы областного бюджета в 2026 году увеличатся на 4,5% к оценке исполнения 2025 года. Рост обеспечен за счёт системной работы правительства по укреплению доходной базы региона", - пояснили в региональном министерстве.
Запланирован рост НДФЛ на 7,3% (до 45,3 миллиарда рублей); налога на имущество организаций — на 12,2% (до 8 миллиардов рублей); поступлений по УСН — на 10% (до 4,4 миллиарда рублей).
Особое внимание — медицине. В 2026 году на сферу здравоохранения запланировано 19,9 миллиарда рублей. Полтора миллиарда рублей будет направлено на приобретение нового оборудования, капитальные и текущие ремонты. Общий объем финансирования, направляемый на улучшение материального положения и условий труда медработников, составляет 1,4 миллиарда рублей, из которых 739,4 миллиона рублей — это целевые меры поддержки. Продолжится губернаторский проект "Витаминизация".
Расходы на образование составят 29,3 миллиарда рублей. Это вложения не только в школы и колледжи, но прежде всего — в развитие и здоровье юных северян, в их будущее.
В 2026 году на социальную политику будет направлено 22,2 миллиарда рублей. Эти средства призваны поддерживать тех, кто особенно нуждается в помощи. В частности, на меры социальной поддержки предусмотрено 14,9 миллиарда рублей, на поддержку семей — 4,4 миллиарда рублей, а на помощь участников СВО и их семей — 1,8 миллиарда рублей.
На улучшение городской среды и жилищного фонда будет выделено 15,5 миллиарда рублей.
На программу реновации ЗАТО в 2026 году из областного бюджета планируется направить 4,1 миллиарда рублей. На них продолжится строительство и капремонт домов и социально значимых объектов, а также обновление коммунальной инфраструктуры.
В 2026 году на развитие сферы культуры из областного бюджета будет направлено 2,3 миллиарда рублей. Эти средства помогут сохранить богатое культурное наследие региона и создать новые возможности для творчества и отдыха жителей Мурманской области.
В 2026 году продолжится развитие спортивной инфраструктуры региона. Особое внимание уделено созданию условий для подготовки будущих чемпионов. На эти цели будет направлено 2,7 миллиарда рублей.
На развитие транспортной системы Мурманской области из регионального бюджета будет направлено 16,5 миллиарда рублей. На транспортное обслуживание запланировано 3,4 миллиарда рублей, в том числе, на перевозки автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования предусмотрено 2,4 миллиарда рублей.
"Таким образом, несмотря на сложные экономические условия, региональное правительство продолжает реализовывать все ключевые проекты и программы, направленные на развитие региона и заботу о северянах", - считают в правительстве области.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Чибис заявил, что арктическим регионам нужна компенсация коэффициентов МРОТ
Вчера, 17:00
 
Мурманская областьАндрей ЧибисМурманская областная ДумаБюджет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала