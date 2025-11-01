Бюджет Мурманской области на 2026 год остается социально ориентированным

МУРМАНСК, 1 ноя – РИА Новости. Правительство Мурманской области внесло проект бюджета региона на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов на рассмотрение в Мурманскую областную Думу, приоритетами остаются сохранение устойчивости экономики, выполнение всех социальных обязательств и повышение качества жизни северян, сообщили в министерстве информационной политики региона.

"Даже в непростых экономических условиях бюджет остаётся социально ориентированным: более половины всех расходов (56,1%) будет направлено на образование, здравоохранение, социальную поддержку, культуру и спорт", - говорится в сообщении.

По решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с 1 июля 2026 года все социальные выплаты будут проиндексированы на 4%.

"Несмотря на все сложности, мы сформировали бюджет с учетом потребностей и запросов людей. Мы в полной мере выполним все взятые обязательства и продолжим направлять ресурсы на повышение качества жизни, создание комфортных условий и обеспечение стабильности", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Продолжится реализация президентских национальных проектов — на эти цели законопроектом предусмотрено 10,4 миллиарда рублей, включая 3,5 миллиарда рублей из областного бюджета. На реновацию ЗАТО направят 10,3 миллиарда рублей, из них 4,1 миллиарда рублей — средства региона. Продолжится реализация губернаторского плана "На Севере – жить!" и мастер-планов опорных агломераций.

"Планируется, что доходы областного бюджета в 2026 году увеличатся на 4,5% к оценке исполнения 2025 года. Рост обеспечен за счёт системной работы правительства по укреплению доходной базы региона", - пояснили в региональном министерстве.

Запланирован рост НДФЛ на 7,3% (до 45,3 миллиарда рублей); налога на имущество организаций — на 12,2% (до 8 миллиардов рублей); поступлений по УСН — на 10% (до 4,4 миллиарда рублей).

Особое внимание — медицине. В 2026 году на сферу здравоохранения запланировано 19,9 миллиарда рублей. Полтора миллиарда рублей будет направлено на приобретение нового оборудования, капитальные и текущие ремонты. Общий объем финансирования, направляемый на улучшение материального положения и условий труда медработников, составляет 1,4 миллиарда рублей, из которых 739,4 миллиона рублей — это целевые меры поддержки. Продолжится губернаторский проект "Витаминизация".

Расходы на образование составят 29,3 миллиарда рублей. Это вложения не только в школы и колледжи, но прежде всего — в развитие и здоровье юных северян, в их будущее.

В 2026 году на социальную политику будет направлено 22,2 миллиарда рублей. Эти средства призваны поддерживать тех, кто особенно нуждается в помощи. В частности, на меры социальной поддержки предусмотрено 14,9 миллиарда рублей, на поддержку семей — 4,4 миллиарда рублей, а на помощь участников СВО и их семей — 1,8 миллиарда рублей.

На улучшение городской среды и жилищного фонда будет выделено 15,5 миллиарда рублей.

На программу реновации ЗАТО в 2026 году из областного бюджета планируется направить 4,1 миллиарда рублей. На них продолжится строительство и капремонт домов и социально значимых объектов, а также обновление коммунальной инфраструктуры.

В 2026 году на развитие сферы культуры из областного бюджета будет направлено 2,3 миллиарда рублей. Эти средства помогут сохранить богатое культурное наследие региона и создать новые возможности для творчества и отдыха жителей Мурманской области.

В 2026 году продолжится развитие спортивной инфраструктуры региона. Особое внимание уделено созданию условий для подготовки будущих чемпионов. На эти цели будет направлено 2,7 миллиарда рублей.

На развитие транспортной системы Мурманской области из регионального бюджета будет направлено 16,5 миллиарда рублей. На транспортное обслуживание запланировано 3,4 миллиарда рублей, в том числе, на перевозки автомобильным и наземным электрическим транспортом общего пользования предусмотрено 2,4 миллиарда рублей.