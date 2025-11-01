https://ria.ru/20251101/bpla-2052408123.html
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен на всей территории Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T19:32:00+03:00
2025-11-01T19:32:00+03:00
2025-11-01T19:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
владимир сальдо
херсонская область
безопасность, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
