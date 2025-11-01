https://ria.ru/20251101/bpla-2052233954.html
ПВО сбила два БПЛА, летевших на Москву
ПВО сбила два БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 01.11.2025
ПВО сбила два БПЛА, летевших на Москву
ПВО Минобороны сбила ещё два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T03:57:00+03:00
2025-11-01T03:57:00+03:00
2025-11-01T03:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025150_0:66:3060:1787_1920x0_80_0_0_bb426cf3eccdb349f1a60a314b21d155.jpg
https://ria.ru/20251101/bespilotniki-2052229787.html
москва
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025150_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_611a1f7c24e4822eb8a3fd566903b02c.jpg
москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин
ПВО сбила два БПЛА, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО сбили два БПЛА, летевших на Москву