https://ria.ru/20251101/bpla-2052230658.html
Силы ПВО сбили четвертый БПЛА, летевший на Москву
Силы ПВО сбили четвертый БПЛА, летевший на Москву - РИА Новости, 01.11.2025
Силы ПВО сбили четвертый БПЛА, летевший на Москву
ПВО Минобороны сбила ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T02:42:00+03:00
2025-11-01T02:42:00+03:00
2025-11-01T02:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786385903_0:0:3204:1802_1920x0_80_0_0_e5f63b9488cc24c224be5822fe71e9c6.jpg
https://ria.ru/20251101/bespilotniki-2052229787.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786385903_320:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_5968d9f42354502997f705f369590bd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин
Силы ПВО сбили четвертый БПЛА, летевший на Москву
Собянин: силы ПВО сбили четвертый БПЛА, летевший на Москву