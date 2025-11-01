https://ria.ru/20251101/bpla-2052228923.html
ПВО сбила второй за ночь БПЛА, летевший на Москву
Уничтожен ещё один БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
сергей собянин
москва
