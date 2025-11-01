https://ria.ru/20251101/bolshinstvo-2052272503.html
Опрос показал, сколько россиян гордятся своим гражданством
Опрос показал, сколько россиян гордятся своим гражданством - РИА Новости, 01.11.2025
Опрос показал, сколько россиян гордятся своим гражданством
Абсолютное большинство россиян (81%) гордятся тем, что они — граждане Российской Федерации, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T11:27:00+03:00
2025-11-01T11:27:00+03:00
2025-11-01T19:01:00+03:00
общество
россия
вциом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152760/88/1527608822_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ffd23a0e983a8a5f857552cd255bb106.jpg
https://ria.ru/20251031/vtsiom-2052048614.html
https://ria.ru/20251031/putin-2052029316.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152760/88/1527608822_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8c029f7bf8e5f55b41bfe279db034a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вциом
Опрос показал, сколько россиян гордятся своим гражданством
ВЦИОМ: 81% россиян гордятся тем, что они граждане России
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (81%) гордятся тем, что они — граждане Российской Федерации, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
По данным опроса, аналогичный высокий показатель (81%) российское общество показывало и в ноябре 2024 года.
На вопрос "к какой социальной группе вы в первую очередь себя относите?" 43% респондентов ответили, что прежде всего определяют себя как гражданина России
.
Больше половины опрошенных (60%) уверены, что многонациональность России делает страну скорее сильнее. При этом почти четверть (23%) не замечают ни позитивного, ни негативного влияния этого фактора на РФ.
Свыше половины (52%) респондентов считают, что спецоперация скорее сплотила российское общество.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ
-Спутник" проведен 26 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.