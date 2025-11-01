Рейтинг@Mail.ru
11:27 01.11.2025 (обновлено: 19:01 01.11.2025)
Опрос показал, сколько россиян гордятся своим гражданством
Опрос показал, сколько россиян гордятся своим гражданством
Опрос показал, сколько россиян гордятся своим гражданством

ВЦИОМ: 81% россиян гордятся тем, что они граждане России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (81%) гордятся тем, что они — граждане Российской Федерации, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
По данным опроса, аналогичный высокий показатель (81%) российское общество показывало и в ноябре 2024 года.
На вопрос "к какой социальной группе вы в первую очередь себя относите?" 43% респондентов ответили, что прежде всего определяют себя как гражданина России.
Больше половины опрошенных (60%) уверены, что многонациональность России делает страну скорее сильнее. При этом почти четверть (23%) не замечают ни позитивного, ни негативного влияния этого фактора на РФ.
Свыше половины (52%) респондентов считают, что спецоперация скорее сплотила российское общество.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
