Опрос показал, сколько россиян гордятся своим гражданством

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (81%) гордятся тем, что они — граждане Российской Федерации, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.

По данным опроса, аналогичный высокий показатель (81%) российское общество показывало и в ноябре 2024 года.

Больше половины опрошенных (60%) уверены, что многонациональность России делает страну скорее сильнее. При этом почти четверть (23%) не замечают ни позитивного, ни негативного влияния этого фактора на РФ.