Рейтинг@Mail.ru
Politico: Болгария хочет получить исключение из санкций против "Лукойла" - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 01.11.2025 (обновлено: 16:08 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/bolgarija-2052335032.html
Politico: Болгария хочет получить исключение из санкций против "Лукойла"
Politico: Болгария хочет получить исключение из санкций против "Лукойла" - РИА Новости, 01.11.2025
Politico: Болгария хочет получить исключение из санкций против "Лукойла"
Болгария может подать запрос на исключение из американских санкций против компании "Лукойл", пишет издание Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T15:28:00+03:00
2025-11-01T16:08:00+03:00
в мире
россия
сша
болгария
бойко борисов
лукойл
евросоюз
энергетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052338141_0:20:2485:1418_1920x0_80_0_0_4e2d7237094904d9f1a8c96ea4f58043.jpg
https://ria.ru/20251101/bolgarija-2052331804.html
https://ria.ru/20251031/sanktsii-2052204950.html
https://ria.ru/20251030/putin-2051806148.html
россия
сша
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052338141_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_362710a74e82370f37850c512baedd7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, болгария, бойко борисов, лукойл, евросоюз, энергетика, нефть, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Болгария, Бойко Борисов, ЛУКОЙЛ, Евросоюз, Энергетика, Нефть, Санкции, Санкции в отношении России
Politico: Болгария хочет получить исключение из санкций против "Лукойла"

Politico: Болгария может попросить США исключить ее из санкций против "Лукойла"

© AP Photo / Valentina PetrovaОфис компании "Лукойл" в Софии
Офис компании Лукойл в Софии - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© AP Photo / Valentina Petrova
Офис компании "Лукойл" в Софии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Болгария может подать запрос на исключение из американских санкций против компании "Лукойл", пишет издание Politico со ссылкой на источники.
"Болгария изучает возможность запроса на освобождение от новых санкций США против <...> нефтяной компании России", — говорится в публикации.
АЗС Лукойл в Софии - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Politico: Болгария не готова к уходу "Лукойла"
15:21
В конце октября лидер партии ГЕРБ экс-премьер Бойко Борисов заявлял, что Болгария может столкнуться с нехваткой топлива, если попавший под санкции НПЗ "Лукойла" перестанет работать.
Венгерский премьер Виктор Орбан ранее также указывал на необходимость исключить его страну из санкций против российских компаний. Он отмечал, что в Штатах могут не осознавать в полной мере особое положение Венгрии: страна не имеет выхода к морю, а собственной нефти для полноценного снабжения не хватит. Он собирался обсудить эту тему с Дональдом Трампом во время предстоящего визита в США 7 ноября, поскольку без российских энергоносителей цены в Венгрии на них взлетят.

Новые санкции против России

На прошлой неделе Минфин США ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября.

Евросоюз в 19-м пакете антироссийских санкций также ввел ограничения для компании, они коснулись торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.

Виктор Орбан и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Трамп отказался исключить Венгрию из санкций против российской нефти
Вчера, 20:59
Владимир Путин назвал новые ограничения недружественным актом, который не укрепляет двусторонние отношения. Он заверил, что ограничения существенно не скажутся на экономике страны: определенные потери будут, но энергетика чувствует себя уверенно. Президент подчеркнул, что Москва не будет принимать никаких решений под давлением.
По словам представителя российского МИД Марии Захаровой, введение новых рестрикций посылает контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
Россия неоднократно заявляла, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
На Западе предупредили США из-за плана против России
30 октября, 12:10
 
В миреРоссияСШАБолгарияБойко БорисовЛУКОЙЛЕвросоюзЭнергетикаНефтьСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала