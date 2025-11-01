Politico: Болгария хочет получить исключение из санкций против "Лукойла"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Болгария может подать запрос на исключение из американских санкций против компании "Лукойл", пишет издание Politico со ссылкой на источники.

На прошлой неделе Минфин США ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября.

Евросоюз в 19-м пакете антироссийских санкций также ввел ограничения для компании, они коснулись торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.

Россия неоднократно заявляла, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.