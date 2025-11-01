Politico: Болгария хочет получить исключение из санкций против "Лукойла"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Болгария может подать запрос на исключение из американских санкций против компании "Лукойл", пишет издание Politico со ссылкой на источники.
"Болгария изучает возможность запроса на освобождение от новых санкций США против <...> нефтяной компании России", — говорится в публикации.
В конце октября лидер партии ГЕРБ экс-премьер Бойко Борисов заявлял, что Болгария может столкнуться с нехваткой топлива, если попавший под санкции НПЗ "Лукойла" перестанет работать.
Венгерский премьер Виктор Орбан ранее также указывал на необходимость исключить его страну из санкций против российских компаний. Он отмечал, что в Штатах могут не осознавать в полной мере особое положение Венгрии: страна не имеет выхода к морю, а собственной нефти для полноценного снабжения не хватит. Он собирался обсудить эту тему с Дональдом Трампом во время предстоящего визита в США 7 ноября, поскольку без российских энергоносителей цены в Венгрии на них взлетят.
Новые санкции против России
На прошлой неделе Минфин США ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября.
Евросоюз в 19-м пакете антироссийских санкций также ввел ограничения для компании, они коснулись торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Владимир Путин назвал новые ограничения недружественным актом, который не укрепляет двусторонние отношения. Он заверил, что ограничения существенно не скажутся на экономике страны: определенные потери будут, но энергетика чувствует себя уверенно. Президент подчеркнул, что Москва не будет принимать никаких решений под давлением.
По словам представителя российского МИД Марии Захаровой, введение новых рестрикций посылает контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
Россия неоднократно заявляла, что справится с санкционным давлением, которое на нее начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
