Бывшие военные ВСУ провели курс боевой подготовки в ДНР

ДОНЕЦК, 1 ноя – РИА Новости. Бойцы батальона имени Максима Кривоноса, состоящего из бывших военнослужащих Украины, добровольно перешедших на сторону ВС РФ, провели курс военной подготовки для молодежи ДНР, рассказал РИА Новости один из организаторов мероприятия Виктор Москалев.
"Организован для ребят военно-полевой выезд с отдельной бригадой имени Максима Кривоноса, которая состоит из бывших военнослужащих ВСУ, которые перешли на нашу сторону. Мы ребят обучаем тактике ведения боя, минно-взрывному делу, тактической медицине, топографии, где ребята живут в палатках, обеспечивают общий костер... Также мы выдаем им сухпайки... Во время прохождения интерактивных площадок происходит полное погружение в реалии боя. Для того, чтобы ребята закаливали свой дух, свое мастерство и свой патриотический дух, чтобы они понимали на себе, каково сейчас нашим воинам сражаться на передовой", - сказал Москалев.
Он добавил, что из 200 заявок было выбрано 100 - от активистов со всей Донецкой Народной Республики. Отбор проходил по возрасту и состоянию здоровья.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины. Бойцы батальона принимали участие в операциях по обороне Кременной и Серебрянского лесничества, освобождению Авдеевки, Селидово, Очеретино и других городов Донбасса.