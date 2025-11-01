Бывшие военные ВСУ провели курс боевой подготовки в ДНР

«

"Организован для ребят военно-полевой выезд с отдельной бригадой имени Максима Кривоноса, которая состоит из бывших военнослужащих ВСУ, которые перешли на нашу сторону. Мы ребят обучаем тактике ведения боя, минно-взрывному делу, тактической медицине, топографии, где ребята живут в палатках, обеспечивают общий костер... Также мы выдаем им сухпайки... Во время прохождения интерактивных площадок происходит полное погружение в реалии боя. Для того, чтобы ребята закаливали свой дух, свое мастерство и свой патриотический дух, чтобы они понимали на себе, каково сейчас нашим воинам сражаться на передовой", - сказал Москалев.