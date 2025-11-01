https://ria.ru/20251101/boi-2052302068.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Красноармейском направлении
Подразделения ВС РФ продвигаются вперед на красноармейском направлении, идут тяжелые городские бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.11.2025
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
