01.11.2025

Трамп может стать первым президентом, посетившим слушания в Верховном суде
22:04 01.11.2025
Трамп может стать первым президентом, посетившим слушания в Верховном суде
2025
в мире, сша, майами, дональд трамп
В мире, США, Майами, Дональд Трамп
Трамп может стать первым президентом, посетившим слушания в Верховном суде

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может стать первым лидером, который посетит слушания в Верховном суде, 5 ноября он может приехать на рассмотрение иска о его полномочиях по введению пошлин, передает агентство Блумберг.
"Нет упоминания о том, чтобы действующий президент когда-либо присутствовал на слушаниях за всю 235-летнюю историю Верховного суда", - пишет агентство.
Американские лидеры присутствовали на других мероприятиях в высшей судебной инстанции, но никогда не бывали на слушаниях. Некоторые из них выступали в суде в качестве юристов до вступления в должности президентов.
Трамп неоднократно высказывал намерение посетить заседание 5 ноября, на котором будут рассматривать вопрос его полномочий в введении пошлин. Президент отмечал, что у него есть "обязательство" присутствовать на разбирательстве.
Пятого ноября у Трампа может состояться выступление на бизнес-форуме в Майами, поэтому пока неизвестно, прибудет ли он в Верховный суд, пишет агентство.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Украине и торговые пошлины
