Трамп может стать первым президентом, посетившим слушания в Верховном суде

ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может стать первым лидером, который посетит слушания в Верховном суде, 5 ноября он может приехать на рассмотрение иска о его полномочиях по введению пошлин, передает агентство Блумберг.

Американские лидеры присутствовали на других мероприятиях в высшей судебной инстанции, но никогда не бывали на слушаниях. Некоторые из них выступали в суде в качестве юристов до вступления в должности президентов.