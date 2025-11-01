Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что случилось в Финляндии на границе с Россией - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 01.11.2025 (обновлено: 16:35 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/bloomberg-2052299234.html
СМИ раскрыли, что случилось в Финляндии на границе с Россией
СМИ раскрыли, что случилось в Финляндии на границе с Россией - РИА Новости, 01.11.2025
СМИ раскрыли, что случилось в Финляндии на границе с Россией
Южная Карелия теряет миллионы евро из-за закрытия границы с Россией, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T13:33:00+03:00
2025-11-01T16:35:00+03:00
в мире
россия
финляндия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:605:2048:1757_1920x0_80_0_0_bd89ebd0b31d96b04bd47c8d8390777b.jpg
https://ria.ru/20251101/zelenskiy-2052281049.html
https://ria.ru/20251101/rossiya-2052257234.html
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_710a9589effd76ab2032fa0879f3d10a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Мария Захарова
СМИ раскрыли, что случилось в Финляндии на границе с Россией

Bloomberg: Южная Карелия теряет миллионы евро из-за закрытия границы с Россией

© @KainuunRaja/XЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© @KainuunRaja/X
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Южная Карелия теряет миллионы евро из-за закрытия границы с Россией, сообщает Bloomberg.
«

"По оценкам Южной Карелии, ежедневно регион теряет один миллион евро (1,2 миллиона долларов) доходов от туризма", — говорится в публикации.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Жизни солдат не важны". В Германии раскрыли план Зеленского против России
12:10
В материале также указали, что финским бизнесменам придется закрывать свои предприятия из-за отсутствия российских туристов.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Финляндии забили тревогу из-за возможного хода России против ЕС
10:01
 
В миреРоссияФинляндияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала