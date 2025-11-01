https://ria.ru/20251101/bloomberg-2052299234.html
СМИ раскрыли, что случилось в Финляндии на границе с Россией
СМИ раскрыли, что случилось в Финляндии на границе с Россией - РИА Новости, 01.11.2025
СМИ раскрыли, что случилось в Финляндии на границе с Россией
Южная Карелия теряет миллионы евро из-за закрытия границы с Россией, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T13:33:00+03:00
2025-11-01T13:33:00+03:00
2025-11-01T16:35:00+03:00
в мире
россия
финляндия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:605:2048:1757_1920x0_80_0_0_bd89ebd0b31d96b04bd47c8d8390777b.jpg
https://ria.ru/20251101/zelenskiy-2052281049.html
https://ria.ru/20251101/rossiya-2052257234.html
россия
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910396783_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_710a9589effd76ab2032fa0879f3d10a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Мария Захарова
СМИ раскрыли, что случилось в Финляндии на границе с Россией
Bloomberg: Южная Карелия теряет миллионы евро из-за закрытия границы с Россией