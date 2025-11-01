Рейтинг@Mail.ru
Блогер Лиза Миллер, подозреваемая в легализации денег, закрыла ИП в России - РИА Новости, 01.11.2025
02:16 01.11.2025
Блогер Лиза Миллер, подозреваемая в легализации денег, закрыла ИП в России
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Блогер Лиза Миллер (настоящее имя Елизавета Батюта), против которой возбудили уголовное дело о легализации денег в особо крупном размере, закрыла ИП в России в 2025 году, выяснило РИА Новости, ознакомившись с юридическими документами.
Как следует документов, Миллер зарегистрировала ИП в феврале 2019 года. Однако в январе 2025 года Миллер подала заявление о прекращении деятельности ИП, а в феврале были представлены сведения об учете в налоговой.
Также в документах указывается, что 3 февраля индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения.
В пятницу СК РФ сообщил, что московские следователи возбудили на блогера уголовное дело по статье "легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". По версии следствия, в 2020-2022 годах блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей, а для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами она легализовала часть суммы путем финансовых операций.
В СК также сообщали, что Батюта находится на территории иностранного государства, следствие намерено объявить ее в розыск.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что блогер может находиться в Дубае.
