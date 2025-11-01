Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 98 украинских БПЛА
07:29 01.11.2025 (обновлено: 08:11 01.11.2025)
ПВО ночью уничтожила 98 украинских БПЛА
ПВО ночью уничтожила 98 украинских БПЛА
Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 98 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T07:29:00+03:00
2025-11-01T08:11:00+03:00
безопасность
белгородская область
ростовская область
вооруженные силы украины
2025
Новости
ПВО ночью уничтожила 98 украинских БПЛА

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 98 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны.
"С 23:00 31 октября до 7:00 1 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Российские военные сбили:
  • 45 дронов — в Белгородской области;
  • 12 — в Самарской;
  • 11 — в Московском регионе, в том числе шесть, летевших в сторону столицы;
  • по десять — в Воронежской и Ростовской областях;
  • четыре — в Тульской;
  • по два — в Липецкой и Рязанской;
  • по одному — в Курской и Калужской областях.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
