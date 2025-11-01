ПВО ночью уничтожила 98 украинских БПЛА

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 98 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны.
"С 23:00 31 октября до 7:00 1 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Российские военные сбили:
- 45 дронов — в Белгородской области;
- 12 — в Самарской;
- 11 — в Московском регионе, в том числе шесть, летевших в сторону столицы;
- по десять — в Воронежской и Ростовской областях;
- четыре — в Тульской;
- по два — в Липецкой и Рязанской;
- по одному — в Курской и Калужской областях.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18