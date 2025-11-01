Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 98 украинских БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:29 01.11.2025 (обновлено: 09:45 01.11.2025)
ПВО ночью уничтожила 98 украинских БПЛА
ПВО ночью уничтожила 98 украинских БПЛА - РИА Новости, 01.11.2025
ПВО ночью уничтожила 98 украинских БПЛА
Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 98 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.11.2025
ПВО ночью уничтожила 98 украинских БПЛА

ПВО за ночь сбила 98 БПЛА ВСУ над российскими регионами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 98 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны.
"С 23:00 31 октября до 7:00 1 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке ведомства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Вчера, 05:05
Так, ВС России уничтожили 45 дронов в Белгородской области, 12 — в Самарской, 11 — в Московском регионе, включая шесть беспилотников, летевших на столицу, и еще по десять БПЛА — в Воронежской и Ростовской областях.
Кроме того, силы ПВО перехватили четыре беспилотных летательных аппарата в Тульской области и по два дрона — в Липецкой и Рязанской областях. Еще по одному БПЛА удалось сбить в Курской и Калужской областях.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
