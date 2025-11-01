ПВО ночью уничтожила 98 украинских БПЛА

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 98 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило . Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 98 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны

"С 23:00 31 октября до 7:00 1 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке ведомства.

Так, ВС России уничтожили 45 дронов в Белгородской области, 12 — в Самарской, 11 — в Московском регионе, включая шесть беспилотников, летевших на столицу, и еще по десять БПЛА — в Воронежской и Ростовской областях.

Кроме того, силы ПВО перехватили четыре беспилотных летательных аппарата в Тульской области и по два дрона — в Липецкой и Рязанской областях. Еще по одному БПЛА удалось сбить в Курской и Калужской областях.