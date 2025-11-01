https://ria.ru/20251101/bespilotniki-2052243676.html
ПВО ночью уничтожила 98 украинских БПЛА
ПВО ночью уничтожила 98 украинских БПЛА - РИА Новости, 01.11.2025
ПВО ночью уничтожила 98 украинских БПЛА
Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 98 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T07:29:00+03:00
2025-11-01T07:29:00+03:00
2025-11-01T09:45:00+03:00
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Самарская область, Вооруженные силы Украины, Ростовская область, Московская область (Подмосковье), Воронежская область, Тульская область, Липецкая область, Рязанская область, Курская область, Калужская область
