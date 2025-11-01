Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила четыре дрона ВСУ в Тульской области
Специальная военная операция на Украине
 
06:08 01.11.2025 (обновлено: 07:30 01.11.2025)
ПВО ночью уничтожила четыре дрона ВСУ в Тульской области
ПВО ночью уничтожила четыре дрона ВСУ в Тульской области
2025-11-01T06:08:00+03:00
2025-11-01T07:30:00+03:00
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ"
Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-СМ" . Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила четыре дрона ВСУ в Тульской области, элементы БПЛА найдены у дома в Туле, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Этой ночью подразделениями ПВО Минобороны России в ходе боевой работы по защите воздушного пространства региона уничтожены четыре украинских беспилотника. Пострадавших нет. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано. В Туле, в районе дома 56 по улице Кутузова, рядом с проезжей частью, обнаружены элементы БПЛА. Ведется работа оперативных служб", - написал он в Telegram-канале.
Миляев отметил, что в связи с этим движение транспортных средств по улице Кутузова на участке от улицы Вильямса до улицы Гастелло ограничено, организованы пути объезда.
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
