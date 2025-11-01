https://ria.ru/20251101/bespilotniki-2052239564.html
ПВО ночью уничтожила четыре дрона ВСУ в Тульской области
ПВО ночью уничтожила четыре дрона ВСУ в Тульской области, элементы БПЛА найдены у дома в Туле, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T06:08:00+03:00
