Рейтинг@Mail.ru
"Забросают Москву": заявление Бельгии о России поразило пользователей Сети - РИА Новости, 01.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 01.11.2025 (обновлено: 17:28 01.11.2025)
https://ria.ru/20251101/belgiya-2052373946.html
"Забросают Москву": заявление Бельгии о России поразило пользователей Сети
"Забросают Москву": заявление Бельгии о России поразило пользователей Сети - РИА Новости, 01.11.2025
"Забросают Москву": заявление Бельгии о России поразило пользователей Сети
Читатели Le Figaro высмеяли угрозу министра обороны Бельгии Тео Франкена "стереть Москву с карты мира". РИА Новости, 01.11.2025
2025-11-01T17:03:00+03:00
2025-11-01T17:28:00+03:00
в мире
россия
москва
бельгия
тео франкен
александр грушко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27106/14/271061475_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_e577e4f72fef44894689101e65200415.jpg
https://ria.ru/20251031/belgiya-2052132000.html
https://ria.ru/20251030/moskva-2051661575.html
россия
москва
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27106/14/271061475_1:0:500:374_1920x0_80_0_0_dceccb3a93d09ddf8597fcb5157c6433.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, бельгия, тео франкен, александр грушко
В мире, Россия, Москва, Бельгия, Тео Франкен, Александр Грушко

"Забросают Москву": заявление Бельгии о России поразило пользователей Сети

© Flickr / fdecomiteБельгийский флаг
Бельгийский флаг - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Flickr / fdecomite
Бельгийский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Читатели Le Figaro высмеяли угрозу министра обороны Бельгии Тео Франкена "стереть Москву с карты мира".
"Они запустят в Москву картошкой фри по-бельгийски", — написал один из комментаторов.
Тео Франкен - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Европе набросились на бельгийского министра из-за угроз ударить по Москве
Вчера, 16:42
"Понятия не имею, каким образом он собрался воплощать в жизнь свои заявления! Я и не знал, что у бельгийцев есть атомное оружие" — язвительно прокомментировал другой.
"Бельгийцы забросают Москву цикорием, все ясно!!" — поделился мнением еще один пользователь.
"Бельгия, угрожающая России. Теперь-то я уж точно все на этом свете повидал", — заключили читатели.
Ранее посольство России в Бельгии отреагировало на заявления Франкена в интервью газете Morgen, где он пригрозил "стереть Москву с карты мира". Дипмиссия сочла эти высказывания совершенно ненормальными, представляющими угрозу для будущего всего континента и способными ввергнуть его в новую войну.
Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, комментируя заявление Франкена, подчеркнул, что страны Западной Европы наслаждаются атмосферой военного психоза и готовятся к конфликту с Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
За Москву ответишь: почему Бельгию никому не жалко
30 октября, 08:00
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияМоскваБельгияТео ФранкенАлександр Грушко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала