"Забросают Москву": заявление Бельгии о России поразило пользователей Сети

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Читатели Le Figaro высмеяли угрозу министра обороны Бельгии Тео Франкена "стереть Москву с карты мира".
"Они запустят в Москву картошкой фри по-бельгийски", — написал один из комментаторов.
"Понятия не имею, каким образом он собрался воплощать в жизнь свои заявления! Я и не знал, что у бельгийцев есть атомное оружие" — язвительно прокомментировал другой.
"Бельгийцы забросают Москву цикорием, все ясно!!" — поделился мнением еще один пользователь.
"Бельгия, угрожающая России. Теперь-то я уж точно все на этом свете повидал", — заключили читатели.
Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, комментируя заявление Франкена, подчеркнул, что страны Западной Европы наслаждаются атмосферой военного психоза и готовятся к конфликту с Россией.
За Москву ответишь: почему Бельгию никому не жалко
30 октября, 08:00
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>