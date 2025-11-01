Рейтинг@Mail.ru
07:16 01.11.2025
Российские банки постепенно переходят на Max
Российские банки постепенно переходят на Max
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские банки постепенно переходят на мессенджер Max для коммуникации с клиентами, а также используют онлайн-приложения, социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
Сотрудникам госорганов, банков и операторов связи в России запрещено общаться с гражданами через иностранные мессенджеры, мера направлена на борьбу с мошенничеством, соответствующая норма закона вступила в силу 1 июня 2025 года.
АО "ГЛОНАСС" запустило чат-боты поддержки на платформе Max
03:47
03:47
"Банк "Дом.РФ" изучает возможность использования отечественного мессенджера Max для клиентской поддержки. Мы рассматриваем российский мессенджер как один из способов комплексного обеспечения клиентов эффективными финансовыми сервисами. Наша общая цель - сделать взаимодействие с клиентами еще более удобным, быстрым и безопасным", - рассказал заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Николай Козак.
Директор департамента заботы о клиентах "Ренессанс банка" Денис Мавланов сообщил, что ранее банк не использовал мессенджеры как канал консультаций, однако сейчас активно прорабатывает возможность выхода в Max. "Кроме повышения доступности банковских услуг, мы видим в этой платформе значительный потенциал для оперативного информирования клиентов и персонализированного сервиса", - отметил он.
"Мы очень давно не используем мессенджеры в коммуникации с клиентами. Поэтому изменения, по сути, никак не повлияли на наши стандартные каналы коммуникации с клиентами. Что касается мессенджера Мax, то в будущем планируем задействовать этот канал коммуникации для маркетинговых рассылок", - рассказали в пресс-службе "Абсолют банка"
Число пользователей мессенджера MAX превысило 50 миллионов
27 октября, 12:04
27 октября, 12:04
В пресс-службе ВТБ напомнили, что среди российских банков он первый начал общаться с клиентами через мессенджер Max. "Пока там относительно небольшая аудитория, но мы видим в нем перспективу как в безопасной платформе для диалога с пользователями. Сегодня мы используем мобильное приложение "ВТБ Онлайн", официальный сайт, социальную сеть "ВКонтакте" и мессенджер Max для общения с клиентом. При этом основной трафик мы получаем в "ВТБ Онлайн" - доля обращений через него составляет 99,4%", - добавили там.
"Банк ПСБ предоставляет клиентам широкий выбор каналов связи с банком: чат-боты в мобильном и интернет-банке, электронная почта, круглосуточные бесплатные звонки по телефону. При этом наиболее популярным каналом коммуникации розничных клиентов с банком является чат в мобильном приложении и интернет-банке ПСБ. Также для общения с банком клиенты активно пользуются популярными мессенджерами VK и Max", - рассказали в пресс-службе ПСБ.
В пресс-службе Альфа-банка сообщили, что для общения с клиентами используют в первую очередь мобильное приложение. "Отправляем пуш-уведомления, показываем полезную информацию на баннерах, быстро отвечаем на любые вопросы в чате поддержки. Ежемесячно именно в чате мы получаем более 65% от общего количества обращений пользователей. Также клиенты могут написать нам в официальном сообществе во "ВКонтакте", - добавили там.
"Запрет на иностранные мессенджеры не повлиял на коммуникации - все обращения перенаправляются в действующие каналы и клиент выбирает удобный способ связи. Для коммуникации с клиентами "Почта банк" использует социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", форму обратной связи на сайте, e-mail и чат в мобильном приложении" - рассказали в пресс-службе "Почта банка".
В пресс-службе банка "Новиком" отметили, что ведут коммуникации с клиентами через систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО) или электронную почту с соблюдением конфиденциальности информации.
"Почта России" запустила в Max цифровой сервис
24 октября, 06:38
24 октября, 06:38
 
Заголовок открываемого материала