МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Большинство активных украинских националистов уничтожены в ходе военного конфликта с РФ, заявил в субботу бывший украинский премьер Николай Азаров.
«
"Мне представляется, что большинство тех, кто был главной движущей силой украинского национализма, их, может быть, несколько тысяч, они уже утилизированы в военном конфликте", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
По его мнению, украинский национализм сегодня представлен "безвольными проходимцами", которые предпочитают свой патриотизм показывать с безопасного расстояния по телевизору.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: украинские войска должны быть выведены с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, необходимо признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции, и обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан. Также Путин упомянул и отмену санкций против РФ.