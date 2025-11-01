Текущие условия по льготным автокредитам сохранятся, сообщил Алиханов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ в 2026 году сохранит текущие условия получения льготных автокредитов, но при необходимости может донастроить программы, сообщил РИА Новости глава министерства Антон Алиханов в рамках форума "Российский промышленник 2025".

"Сейчас программа охватывает достаточно обширные категории граждан… В следующем году рассчитываем сохранить все действующие категории. В случае необходимости будем донастраивать параметры программы, исходя из динамики рынка", - ответил Алиханов на вопрос о планах министерства по расширению программы льготного автокредитования новыми категориями граждан.

Глава Минпромторга напомнил, что на сегодняшний день приобрести автомобиль в кредит на льготных условиях могут работники сферы образования, медицинской сферы, участники СВО и члены их семей, а также граждане с инвалидностью.

"Напомню, что это гибкий инструмент, и в этом году мы уже расширили программу на семьи с детьми, а также предусмотрели увеличенную скидку в 40% на автомобили с ручным управлением для участников СВО, получивших ранения. В части российских электромобилей и последовательных гибридов скидка до 925 тысяч рублей доступна всем категориям заемщиков", - уточнил Алиханов.

В январе Минпромторг сообщал, что федеральный бюджет на 2025 год предусматривает финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного автолизинга - 27 миллиардов. Помимо этого, министерство планировало выделить дополнительно 10 миллиардов рублей на льготное автокредитование из собственных средств.

А проект госбюджета на 2026-2028 годы в текущей редакции предусматривает около 115 миллиардов рублей на программы поддержки спроса на автомобили - льготного автокредитования и льготного лизинга, говорил ранее в октябре замглавы Минпромторга Альберт Каримов.