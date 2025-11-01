https://ria.ru/20251101/ates-2052257439.html
В декларацию АТЭС пытались протащить тему Украины, сообщил источник
В декларацию АТЭС пытались протащить тему Украины, сообщил источник
В декларацию АТЭС пытались протащить тему Украины, сообщил источник
Некоторые недружественные России страны пытались протащить в итоговую декларацию саммита АТЭС тему Украины, но им это не удалось, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 01.11.2025
В декларацию АТЭС пытались протащить тему Украины, сообщил источник
Недружественные страны пытались протащить тему Украины в декларацию АТЭС
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Некоторые недружественные России страны пытались протащить в итоговую декларацию саммита АТЭС тему Украины, но им это не удалось, сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.
«
"Некоторые делегации, правительства которых настроены недружественно к России
, пытались, как и в прошлом году, протащить в итоговую декларацию тему Украины
. Но у них это не получилось", - сказал собеседник агентства.
По его словам, конструктивное большинство на саммите лидеров экономик АТЭС понимает, что эта тема не имеет отношения к тем, которые обсуждаются на форуме.